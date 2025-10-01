Столичната община информира, че в четвъртък и петък се очакват интензивни валежи и променлива метеорологична обстановка, особено във високите части на Витоша.

Столична община

Възможни са затруднения при придвижване по някои туристически пътеки заради паднали клони, предупреждават от общинската администрация на сайта си.

Оттам посочват, че екипи на Столичната община, дирекция "Аварийна помощ и превенция" и Столичният инспекторат следят внимателно ситуацията и са в готовност да реагират на сигнали.

От Столичната община призовават туристите и всички любители на планината да бъдат изключително внимателни и да съобразяват своите планове с метеорологичните условия. Необходимо е да се следи актуалната информация.

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток.

Ще има повсеместни валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна България.

Температурите ще са без съществен дневен ход, минималните ще са между 6° и 11°, а максималните ще са между 8° и 13°.

Падна първият сняг (видео)
В София минималната температура ще е около 5°, максимална - около 8°.

