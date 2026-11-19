Снимка: iStock by Getty Images Преди зимния сезон: как да се предпазим от травми и кога е необходима лекарска помощ?

242 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

С наближаването на зимния сезон идва и времето за подготовка - не само на екипировката за зимните спортове, но и на самото тяло. Заледените настилки, паданията на ски пистата и физическото натоварване могат да доведат до травми с различна тежест - от натъртвания и навяхвания до счупвания и сериозни увреждания на ставите. Как да намалим риска, кои симптоми не бива да се пренебрегват и какво е важно да се знае за лечението и възстановяването? Д-р Милко Илиев, който е част от екипа по Ортопедия и травматология в Болница ВИТА, има над 25 години професионален опит в областта. В разговора ни поставяме акцент върху превенцията, навременната диагностика и съвременните възможности за лечение.

Снимка: Болница ВИТА

Д-р Илиев, кои травми са най-чести през зимата?

С настъпването на зимата и заледяването на тротоарите броят на пациентите с травми след падане обикновено се увеличава. Най-често се наблюдават натъртвания, навяхвания и счупвания. В много от случаите причината е една и съща - подхлъзване и падане. Инстинктивно хората се опитват да се предпазят с ръце, затова китката е една от най-често засегнатите области. Типична зимна травма е счупването на лъчевата кост в близост до китката. Чести са и травмите на глезена, особено при усукване на крака при падане. При възрастните хора трябва да се обръща особено внимание и на счупванията в областта на тазобедрената става.

Как да разберем дали става дума за счупване, или само за натъртване?

Не винаги е възможно да се различи счупването от натъртването или навяхването само по симптомите. Болката, отокът, синините и ограниченото движение се срещат при различни видове травми. Дори запазената подвижност на крайника не изключва фрактура.

Силната болка, нарастващият оток или затрудненото движение са основания за медицински преглед. При съмнение за счупване може да се наложи образно изследване.

Някои травми изискват незабавна медицинска оценка. Такива са загубата на съзнание, объркаността или повръщането след удар в главата, съмнението за увреждане на шията или гръбначния стълб, затрудненото дишане след удар в гръдния кош и видимата деформация на крайник. При тежки симптоми трябва да се потърси спешна помощ на телефон 112. При съмнение за травма на гръбначния стълб пострадалият не бива да се премества, освен ако не е изложен на непосредствена опасност.

До пристигането на медицинска помощ, ако засегнатият крайник е силно деформиран или изкривен, той трябва да се алинира, за да се осигури кръвоснабдяването му. Ако има рана и кръвотечение, тя трябва да се притисне и да се направи компресивана превръзка за да се спре кръвозагубата. Може да се приложи студен компрес, без силен натиск върху травмираното място. Опитите за самостоятелно наместване на кост или става могат да задълбочат увреждането на околните тъкани, кръвоносните съдове и нервите.

Какви травми се срещат най-често на ски пистите? Има ли разлика между скиорите и сноубордистите?

Да, има определени различия, свързани с начина на падане и с особеностите на екипировката.

При сноубордистите по-често се наблюдават травми на китките, ключицата и рамото, тъй като при падане човек инстинктивно се подпира на ръцете. При скиорите по-често страдат коленете. Ските могат да действат като дълъг лост, а при усукване на крака силите се предават към колянната става. Така могат да се увредят връзките, включително предната кръстна връзка.

При скъсване на предната кръстна връзка пациентът понякога чува или усеща изпукване, след което се появяват болката и отокът. Тези симптоми обаче не са достатъчни за поставяне на диагноза и е необходим допълнителен преглед.

Друга характерна травма е т.нар. "скиорски палец". Това е увреждане на вътрешната връзка в основата на палеца, което може да възникне при падане, докато човек държи щеката. Ако не бъде диагностицирана и лекувана правилно, травмата може да доведе до трайна нестабилност и отслабване на захвата.

А как се лекува скъсването на предната кръстна връзка?

Лечението зависи от степента на увреждането, наличието на други травми в коляното, стабилността на ставата и физическата активност на пациента. Не всяко скъсване изисква операция. При някои пациенти е възможно консервативно лечение с последваща рехабилитация, докато при други, особено при активни хора с нестабилност на коляното, се препоръчва хирургична реконструкция.

Когато е показана операция, тя обикновено се извършва артроскопски. През малки отвори в областта на коляното се поставя присадка, най-често от собственото сухожилие на пациента, която замества увредената връзка.

Възстановяването изисква време и последователна рехабилитация. Връщането към спорта не се определя само от броя на изминалите месеци, а преди всичко от възстановяването на силата, стабилността и контрола върху движенията. При много пациенти това отнема между девет и дванадесет месеца, понякога и повече. Затова решението за връщане на пистата трябва да се вземе след лекарска оценка.

Ако се случи инцидент на пистата, какво трябва да се направи?

На първо място е безопасността. При възможност за придвижване без риск от влошаване на травмата пострадалият трябва да се отдалечи от трасето и да предупреди останалите скиори. При невъзможност да стане, силна болка или съмнение за счупване не бива да се правят опити за продължаване на спускането. Необходимо е да се потърси помощ от планинската спасителна служба или от екипа на ски курорта.

Ски обувката не бива да се сваля насила, ако това причинява силна болка, нито крайникът да се намества при видима деформация. При тежка травма, загуба на съзнание или затруднено дишане трябва да се подаде сигнал на телефон 112.

Важна част от подготовката за ски ваканция е предварителната проверка дали медицинската застраховка покрива зимни спортове и разходи за планинско спасяване.

Как можем да се предпазим от зимни травми?

През зимата рискът от травми се увеличава не само при практикуването на зимни спортове, но и в ежедневието. Заледените тротоари, мокрите настилки и неподходящите обувки често стават причина за падания и наранявания. Обувките със стабилна подметка и добро сцепление, внимателното придвижване и избягването на заледените участъци могат значително да намалят този риск. При ходене е добре ръцете да остават свободни, за да подпомагат запазването на равновесие.

При зимните спортове подготовката започва още преди първото спускане. Умората, намалената концентрация и надценяването на собствените възможности увеличават риска от инциденти. Редовните почивки и прекратяването на карането при изразена умора са важна част от превенцията.

Каската е задължителна част от екипировката, а при сноуборд е препоръчително да се използват и протектори за китките. Състоянието и настройките на автоматите на ските също трябва да се проверяват, особено когато екипировката е под наем. Децата и начинаещите е добре да усвояват техниката под ръководството на квалифициран инструктор.

Не по-малко важно е и физическото състояние. Подготовката с упражнения за сила и издръжливост на мускулите на краката, стабилност на коленете и глезените и укрепване на мускулатурата на тялото е добре да започне няколко седмици преди зимната ваканция. Така се подобрява контролът върху движенията и се създават по-добри условия за безопасно практикуване на зимни спортове.

Има ли хора, които са особено уязвими при падане?

Да, особено внимание трябва да се обръща на възрастните хора и на пациентите с остеопороза. При тях костите са по-крехки и дори едно обикновено падане може да доведе до сериозна фрактура, включително в областта на тазобедрената става или китката.

При жените след менопаузата рискът от остеопороза се увеличава. Затова профилактиката е важна - оценка на индивидуалния риск, изследване на костната плътност, когато е показано, и консултация с лекар относно необходимите изследвания и евентуален недостиг на витамин D.

Предпазването от падания също е съществено. Подходящите обувки, доброто осветление, отстраняването на препятствията в дома и поддържането на мускулната сила и равновесието могат да помогнат за намаляване на риска.

Колко време отнема възстановяването след травма?

Това зависи от вида и тежестта на увреждането, възрастта, общото здравословно състояние и избраното лечение.

При леки натъртвания и навяхвания подобрението обикновено настъпва от няколко дни до няколко седмици. В началото могат да помогнат студен компрес, покой, повдигане на крайника и подходяща компресия, ако няма противопоказания. Ако болката и отокът не намаляват или движението остава ограничено, е необходим преглед.

При счупвания може да се наложи обездвижване с гипс или ортеза за няколко седмици, а при определени травми - операция. Следващият етап е възстановяването на подвижността, мускулната сила и функцията на крайника.

Рехабилитацията е съществена част от лечението. Тя трябва да бъде съобразена с конкретната травма и да се провежда според препоръките на лекуващия лекар. Прекалено ранното натоварване може да попречи на възстановяването, но и продължителното обездвижване без ясна медицинска причина крие рискове. В ДКЦ ВИТА новият сектор по физиотерапия и рехабилитация допълва лечебния процес, като подпомага възстановяването на подвижността, мускулната сила и функцията на засегнатия крайник. Целта е пациентът да се върне към обичайните си дейности безопасно и възможно най-пълноценно.

Освен със спортни травми, с какви проблеми се обръщат пациентите към вас?

Освен след травми, пациентите често търсят ортопедична помощ заради заболявания на ставите, които постепенно ограничават движението и затрудняват ежедневните им дейности. При напреднало износване на тазобедрената или колянната става ендопротезирането може значително да подобри подвижността и качеството на живот.

В практиката си лекуваме счупвания на горните и долните крайници, извършваме хирургични операции при ортопедични заболявания на ръката и ходилото, артроскопски интервенции при вътреставни увреждания, а при дегенеративни заболявания на ставите в напреднал стадий имплантираме ендопротези. Подходът винаги трябва да бъде индивидуален - според диагнозата, възрастта, активността и очакванията на пациента.

Целта е не просто да овладеем болката, а да възстановим възможно най-добре функцията на крайника и способността на човека да се движи самостоятелно.

Ако трябва да дадете един съвет за предстоящата зима, какъв би бил той?

Болката след падане не бива да се подценява. Възможността за изправяне или движение на крайника не означава непременно, че няма сериозна травма. Силната болка, нарастващият оток или невъзможността за нормално стъпване и използване на ръката са основания за медицински преглед.

Навременната диагностика позволява да се избере подходящото лечение и намалява риска от усложнения. Най-добрата профилактика е съчетанието от внимание в ежедневието, подходяща екипировка и добра физическа подготовка преди началото на зимните спортове.