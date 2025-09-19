Премиерът Росен Желязков е разпоредил да бъде изтеглен от обществено обсъждане проект на нов Закон за виното и спиртните напитки, в който бяха предвидени ограничения за производството на домашен алкохол.

Кабинетът "Желязков"

"Категорично това няма да стане", заяви Желязков на брифинг в Созопол. Той обясни, че от Министерството на земеделието и храните несъгласувано са публикували за обществено обсъждане текстове, "които нито са предварително обсъдени, нито е ясна каква е политиката".

"Ясно е, че ще засегне много хора, но не ясно кого ще облагодетелства", загатна Желязков и обяви, че вчера е разпоредил на земеделския министър Георги Тахов да свали проекта от обществено обсъждане.

"Считаме, че това е посегателство върху изконен бит на българина. Така че е недопустимо и това няма да се случи", отсече Желязков.

От Брюксел ще искат 100 % увеличение на акциза на цигарите от 2025 г.
Проектът предвиждаше, ако искат сами да си направят вино и ракия, любителите да са отгледали сами и плодовете. Предлагаше се въвеждане на твърд лимит от 5 хектолитра (500 литра) вино годишно на домакинство за "семейна консумация" - двойно по-малко спрямо разрешеното в момента.

Най-спорната проекторазпоредба налагаше ограничение в производството на домашна ракия до 30 литра годишно на семейство с намалена акцизна ставка. Това и в момента е записано в Закона за акцизите и данъчните складове, а новият закон само го фиксираше като твърд лимит, но предизвика бурни реакции.

