Правителството няма да ограничава производството на домашно вино и ракия
Това е посегателство върху изконен бит на българина, така че е недопустимо и това няма да се случи, заяви премиерът Росен Желязков
Премиерът Росен Желязков е разпоредил да бъде изтеглен от обществено обсъждане проект на нов Закон за виното и спиртните напитки, в който бяха предвидени ограничения за производството на домашен алкохол.
"Категорично това няма да стане", заяви Желязков на брифинг в Созопол. Той обясни, че от Министерството на земеделието и храните несъгласувано са публикували за обществено обсъждане текстове, "които нито са предварително обсъдени, нито е ясна каква е политиката".
"Ясно е, че ще засегне много хора, но не ясно кого ще облагодетелства", загатна Желязков и обяви, че вчера е разпоредил на земеделския министър Георги Тахов да свали проекта от обществено обсъждане.
"Считаме, че това е посегателство върху изконен бит на българина. Така че е недопустимо и това няма да се случи", отсече Желязков.
Проектът предвиждаше, ако искат сами да си направят вино и ракия, любителите да са отгледали сами и плодовете. Предлагаше се въвеждане на твърд лимит от 5 хектолитра (500 литра) вино годишно на домакинство за "семейна консумация" - двойно по-малко спрямо разрешеното в момента.
Най-спорната проекторазпоредба налагаше ограничение в производството на домашна ракия до 30 литра годишно на семейство с намалена акцизна ставка. Това и в момента е записано в Закона за акцизите и данъчните складове, а новият закон само го фиксираше като твърд лимит, но предизвика бурни реакции.