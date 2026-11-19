Снимка: iStock by Getty Images Практическо обучение ще подготвя новите шофьори за рискови ситуации на пътя

2037 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Как се овладява автомобил върху хлъзгава настилка, как се реагира при внезапно препятствие и какво трябва да направи водачът при загуба на сцепление? Това са част от ситуациите, за които новите шофьори ще се подготвят чрез допълнително практическо обучение на специализирани полигони.

Мярката е част от концепцията за повишаване на пътната безопасност и предвижда новите водачи да преминават през обучение в тренировъчна среда, която пресъздава реални рискови ситуации на пътя. Целта е да натрупат практически опит и да усъвършенстват реакциите си при опасни ситуации, които трудно могат да бъдат възпроизведени в обичайния шофьорски курс.

В рамките на първите две години след придобиването на право за управление новите водачи ще трябва да преминат допълнителното обучение в център за безопасно шофиране. То е предвидено като задължително условие за получаване на свидетелство за управление с валидност 10 години.

Тренировъчен ден за новите водачи

В предвидените за изграждане центрове за безопасно шофиране новите водачи ще преминават еднодневно обучение с практически упражнения в контролирана тренировъчна среда, симулираща рискови ситуации на пътя.

За категориите В и В1 курсът е предвиден между третия месец и втората година след получаването на свидетелство за управление, а за категория А - между шестия и дванадесетия месец след издаването му.

Обучението ще се провежда в малки групи от 10 души. Теоретичната част ще запознава водачите с физичните закони, които влияят върху движението на превозните средства, и с устройството на спирачната система. Ще се обсъждат и реални пътни произшествия, за да се обърне внимание на опасностите от надценяването на собствените умения зад волана.

Практическата част ще продължава 6 часа и ще включва упражнения с инструктор за аварийно спиране, спиране върху хлъзгава настилка при скорост от 50 км/ч, овладяване на автомобила в завой, избягване на препятствие и реакция при аквапланинг.

Целта е водачите да упражняват реакциите си в рискови ситуации при контролирани условия, без да се излагат на опасностите на реалния пътен трафик. Предвидена е и групова психологическа дискусия, насочена към справянето със стреса зад волана.

Без изпит, но обучението е задължително

В края на тренировъчния ден водачите няма да полагат изпит. Самото преминаване през обучението обаче е предвидено като задължително условие за получаване на свидетелство за управление с валидност 10 години и пълен брой контролни точки.

Според предложените правила водачите, които не преминат обучението в определения срок, ще губят правоспособността си. За възстановяването ѝ се предвижда повторно преминаване през пълен обучителен курс и изпит.

Единствено при уважителни причини срокът за преминаване през допълнителното обучение ще може да бъде удължен с до шест месеца.

Предложената мярка е насочена към намаляване на пътните произшествия, свързани с недостатъчния практически опит на новите водачи. Чрез упражненията в контролирана рискова среда се цели те да бъдат по-добре подготвени за неочаквани ситуации на пътя и да осъзнават по-ясно границите на собствените си умения.