Най-силният е бил с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер

6102 Графика: Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН

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Поредица от земетресения разтревожи жителите на Смолянско през изминалата нощ. Най-силният трус е регистриран в 3:16 ч. с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер и епицентър в района на село Момчиловци, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Земетресението е усетено силно и е било съпроводено от тътен, съобщи за БТА кметът на селото Сийка Суркова.

Епицентърът му е бил на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София.

"Все по-тревожно става, след като преди дни отново имаше поредица от трусове", коментира Суркова. По думите ѝ притесненията на хората се засилват заради честите земетресения в района. Според наблюденията на кмета земетресенията са с вертикално движение и са съпроводени от силен тътен.

"За трети път за по-малко от месец в Момчиловци е било усетено притеснително земетресение. Всички се събудихме и начина за комуникация бяха социалните мрежи. Първият трус беше в 2:23 часа тази нощ. Следващият, който най-силно беше усетен в Момчиловци, е в 3:16 часа, беше най-силното за Момчиловци земетресение. Всъщност, епицентъра по данни на сеизмолозите, съвсем близо до селото, а магнитуда е 3,8 по Рихтер и тогава вече наистина настана по-голямо напрежение, тъй като наистина усещането никак не беше приятно. Имаше хора, които излязоха извън домовете си. В крайна сметка усетихме и третото земетресение в 4:21 часа. Малко след това хората се успокоиха и продължи нощта", допълни тя пред БНР.

Жители на село Виево са напуснали домовете си, уплашени от земетресенията, съобщи и кметът Венко Палчев. По думите му вторичните трусове са продължили през интервали от 10-15 минути и са били съпроводени от по-слаби тътени.

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"Хората излязоха навън, много са притеснени", каза Палчев. Той посочи, че земните трусове и тътените са продължили до около 4:20 ч.

Към момента няма постъпили сигнали за нанесени материални щети или пострадали хора, съобщи заместник-кметът на община Смолян Мариана Цекова. Тя посочи, че земетресенията са усетени както в град Смолян, така и в други населени места.

Силно земетресение тази нощ в Румъния бе усетено по същото време и на много места в североизточна България.

По данни на Националния научноизследователски институт по геофизика в северната ни съседка трус с магнитуд от 5,7 по скалата на Рихтер (първоначалните данни бяха за 5,4 - бел. ред.) е регистриран в 2:48 часа в района на Вранча.

Земетресението е било усетено и във Варна, Силистра, Добрич, Плевен, Шумен, Велико Търново, Балчик, Сливен, както и на други места.

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