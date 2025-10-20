Полицейска акция затвори Община Пловдив (снимки)
Не се допускат граждани, а разследващи проверят документацията на местната администрация
Община Пловдив е под полицейска блокада, предаде кореспондентът на БНТ. Пред входа има две коли на жандармерията, както и униформени.
По неофициална информация Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив.
Не се допускат граждани да влизат при администрацията.
Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.
Служителите, които са работили по проверяваната процедура, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров. Ремонтът е финансиран с евросредства.
От Областната дирекция на полицията съобщиха, че не участват в акцията.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров влезе сградата около 10 часа и коментира, че не знае какво се случва и ще разбере всеки момент.