Община Пловдив е под полицейска блокада, предаде кореспондентът на БНТ. Пред входа има две коли на жандармерията, както и униформени.  

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

По неофициална информация Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив.

Община Пловдив пусна обществената поръчка за довършването на стадион "Христо Ботев"
Виж още Община Пловдив пусна обществената поръчка за довършването на стадион "Христо Ботев"

Не се допускат граждани да влизат при администрацията.

Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията. 

Снимка: БТА

Служителите, които са работили по проверяваната процедура, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров. Ремонтът е финансиран с евросредства. 

Снимка: БТА
  

От Областната дирекция на полицията съобщиха, че не участват в акцията.

Снимка: БТА

Кметът на Пловдив Костадин Димитров влезе сградата около 10 часа и коментира, че не знае какво се случва и ще разбере всеки момент. 

ИЗБРАНО
Няма такъв сладур! 12-годишен имитатор на Тодор Колев подкупи журито на "България търси талант“ Лайф
Няма такъв сладур! 12-годишен имитатор на Тодор Колев подкупи журито на "България търси талант“
8075
"Левски" направи вдъхновяващ обрат във Варна и се откъсна на върха Корнер
"Левски" направи вдъхновяващ обрат във Варна и се откъсна на върха
4187
Кристин Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната Бизнес
Кристин Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната
2456
Проблем на Amazon Web Services (AWS) срина множество сайтове IT
Проблем на Amazon Web Services (AWS) срина множество сайтове
1680
Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и са с "неизмерима стойност" Impressio
Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и са с "неизмерима стойност"
7056
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео) Trip
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео)
8030
Какво би станало, ако пием сок от моркови всеки ден Вкусотии
Какво би станало, ако пием сок от моркови всеки ден
26
Новолунието във Везни на 21 октомври: време на възможности Zodiac
Новолунието във Везни на 21 октомври: време на възможности
243
Времето в следващите дни: Слънце, мъгли, после повече динамика и дъжд Времето
Времето в следващите дни: Слънце, мъгли, после повече динамика и дъжд
824