Не се допускат граждани, а разследващи проверят документацията на местната администрация

4385 Снимка: БНТ

Община Пловдив е под полицейска блокада, предаде кореспондентът на БНТ. Пред входа има две коли на жандармерията, както и униформени.

По неофициална информация Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив.

Не се допускат граждани да влизат при администрацията.

Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.

Снимка: БТА

Служителите, които са работили по проверяваната процедура, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров. Ремонтът е финансиран с евросредства.

Снимка: БТА

От Областната дирекция на полицията съобщиха, че не участват в акцията.

Снимка: БТА

Кметът на Пловдив Костадин Димитров влезе сградата около 10 часа и коментира, че не знае какво се случва и ще разбере всеки момент.

