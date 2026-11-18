Акцията бе на Областната дирекция на МВР в Сливен

8214 Колаж: Dir.bg

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Тежкотоварен камион с опасно износени гуми бе спрян от движение на магистрала "Тракия" по време на спецакция на служители на Областната дирекция на МВР в Сливен.

Тя бе по линия на ROADPOL, а униформените спираха камиони и автобуси в продължение на три часа на паркинг, намиращ се на километър 265 от аутобана.

Тирът, който бе спрян, буквално няма грайфери на гумите.

Случаят идва след поредица от фатални катастрофи с камиони, станали по българските пътища.

Снимка: Областна дирекция на МВР в Сливен

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Проверени са общо 85 превозни средства и 106 души за неспазване времето за почивка, техническа изправност, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, притежание и пренос на наркотични и упойващи вещества, валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност".

Снимка: Областна дирекция на МВР в Сливен

С необозначен автомобил и по метода линеен контрол са установени 3 случая на неправилно изпреварване. Водачите на два автомобила не са представили документ за преминат годишен технически преглед.

Общо констатираните нарушения са 13, за които са съставени актове и фишове.

Снимка: Областна дирекция на МВР в Сливен

При една от акциите на полицията на "Тракия" през лятото бе установено, че всеки втори камион се движи по аутобана с опасни гуми.

На 10 ноември на 289-ия километър от магистралата в района на пътен възел "Зимница" стана най-тежката верижна катастрофа в историята на страната, в която участваха 86 превозни средства, от които десетки камиони. 11 души загинаха на място, над 50 бяха ранени, а впоследствие починаха още двама.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.