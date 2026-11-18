Полицаи спряха от движение тир с опасно износени гуми на магистрала "Тракия" (снимки)
Акцията бе на Областната дирекция на МВР в Сливен
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Тежкотоварен камион с опасно износени гуми бе спрян от движение на магистрала "Тракия" по време на спецакция на служители на Областната дирекция на МВР в Сливен.
Тя бе по линия на ROADPOL, а униформените спираха камиони и автобуси в продължение на три часа на паркинг, намиращ се на километър 265 от аутобана.
Тирът, който бе спрян, буквално няма грайфери на гумите.
Случаят идва след поредица от фатални катастрофи с камиони, станали по българските пътища.
Проверени са общо 85 превозни средства и 106 души за неспазване времето за почивка, техническа изправност, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, притежание и пренос на наркотични и упойващи вещества, валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност".
С необозначен автомобил и по метода линеен контрол са установени 3 случая на неправилно изпреварване. Водачите на два автомобила не са представили документ за преминат годишен технически преглед.
Общо констатираните нарушения са 13, за които са съставени актове и фишове.
При една от акциите на полицията на "Тракия" през лятото бе установено, че всеки втори камион се движи по аутобана с опасни гуми.
На 10 ноември на 289-ия километър от магистралата в района на пътен възел "Зимница" стана най-тежката верижна катастрофа в историята на страната, в която участваха 86 превозни средства, от които десетки камиони. 11 души загинаха на място, над 50 бяха ранени, а впоследствие починаха още двама.