По молба на съпруга й униформените придружили с включени лампи и звуков сигнал жената до лечебното заведение, осигурявайки й бързото пристигане

1302 Снимка: БТА

Двама пернишки полицаи спасиха живота на изпаднала в безсъзнание жена от миньорския град, става ясно от сводката на МВР.

Благодарствено писмо от перничанин е изпратено до началника на Второ РУ. В него мъж изразява искрената си признателност към човешкото отношение на двама служители от районното управление.

На 29 септември около 18:00 ч. съпругата на мъжа изпаднала в безсъзнание. При подаване на сигнал до Центъра за спешна помощ им било отговорено, че линейките са заети и ще се забавят с поемането на случая.

Тогава мъжът, без да се замисля, качил съпругата си на личния им автомобил и потеглил към болничното заведение.

На път към Спешното той попаднал на полицейски автопатрул и помолил органите на реда за помощ. Тутакси полицаите с включен светлинен и звуков сигнал придружили болната до лечебното заведение, осигурявайки й бързото пристигане.

Благодарение на това, в Спешното приемно отделение на жената е оказана неотложна помощ и е спасен животът й.

"Благодаря от мое име и от името на съпругата ми на двамата Ваши служители, които ни помогнаха. Пожелаваме им на първо място да имат здраве и да продължават да уважават всички около себе си" завършва писмото си благодарният перничанин.

