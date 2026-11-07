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Със заупокойна панихида и поднасяне на венци и цветя в София беше отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

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Заупокойната панихида за Архангелова (мъжка) задушница в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища отслужи Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Снимка: БТА

На ритуала присъстваха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, заместник-председателите на парламента Иван Ангелов и Цончо Ганев, началникът на отбраната адмирал в оставка Емил Ефтимов, народни представители, представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от Въоръжените сили и членове на военнопатриотичните съюзи.

Снимка: БТА

В края на ритуала присъстващите коленичиха в памет на загиналите военнослужещи.

Снимка: БТА

Снимка: БТА

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