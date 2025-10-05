В момента се правят изследвания на кръвта му във Военномедицинска академия

Снимка: БТА

Полевият тест на пилота на спортния автомобил, предизвикал инцидента с жертва и няколко ранени по време на автомобилното състезание във Варна, е положителен за амфетамини, съобщи на пресконференция главен комисар Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция" към дирекцията на МВР в крайморския град. Той уточни, че шофьорът е направил доброволно тестове за алкохол и наркотици. Този за алкохол е бил отрицателен. В момента се правят изследвания на кръвта му във Военномедицинска академия.

Камбуров посочи още, че предстоят експертизи в рамките на образуваното досъдебно производство по случая, които ще изследват причините за инцидента. Пилотът е задържан за 24 часа.

Комисар Димитър Луков, началник на отдел "Охранителна полиция", допълни, че дирекцията на полицията във Варна е нямала ангажименти по осигуряване безопасността на състезанието. Тя е отговаряла единствено за спирането на движението на граждански автомобили към трасето, съобщи БТА.

Той посочи, че близо до мястото на инцидента е имало полицай, защото там има черен път и задачата му е била да не допуска оттам да излизат коли към пътя, по който са се движели спортните автомобили.

Зрител загина, а осем души бяха ранени по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа. Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока "Аладжа манастир". Загинал е човек от публиката, в която се е врязал автомобилът, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.

Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота.

