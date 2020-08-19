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Опелото и погребението на Доростолския митрополит Амвросий ще са на 21 август, съответно от 9.00 часа - заупокойната Света литургия, и 10.30 часа - опелото. Това реши на извънредно заседание Светия Синод.

След продължително боледуване от коронавирус Негово Високопреосвещенство Доростолският митрополит Амвросий почина на 18 август.

За наместник на овдовелия Доростолски епархийски престол, който канонично да ръководи делата на епархията до избор на наследник на покойния митрополит Амвросий, Светият Синод единодушно е определил Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний.

Светият Синод на БПЦ-БП отново сърдечно се обръща с чувства на искрени съболезнования преди всичко към близките, всечестния клир и благочестивото паство на овдовялата Доростолска епархия и подновява призива си за сърдечна молитва за упокоилия се непрежалим епархийски митрополит и синодален архиерей.

"Вечна, блажена и светла да бъде паметта на преставилия се в Христа Господа Доростолски митрополит Амвросий! Бог да го прости!", се казва в съобщението от Светия синод.