На Петковден поемаме към зимата, празнуват в Твърдица и Трън

805 Снимка: БТА

Православната църква почита паметта на Св. Параскева Търновска, наричана у нас Св. Петка Българска.

Света Петка е една от най-обичаните и почитани светици по нашите земи. Смята се за закрилница на българския народ, на жените и семействата.

Светицата живее през ХI век, приписват й се чудни монашески и аскетични подвизи в светите земи на Палестина. Завършва земния си път в родния си Епиват, където нетленните ѝ мощи извършват многобройни чудеса.

Когато Източната римска империя пада под властта на латините (след 1204 г.), мощите на преподобната Петка били пренесени от Епиват в Търново през 1238 г., по времето на цар Йоан Асен II и патриарх Йоаким. Там Св. патриарх Евтимий написва най-вдъхновеното житие на светицата, а преподобната се радва на изключително почитание като покровителка на града и на цялото царство.

Икона на "Св. Петка" в едноименния храм в Сливен Снимка: Стефан Радев, кмет на сливен, Фейсбук

В Търново светите мощи остават до падането на българската столица през 1393 г. След това са пренесени в свободния още Бдин, столицата на Видинското царство, но когато османците завладяват и тази твърдина в 1396 г., са пренесени в Белград. След завладяването и на сръбските земи мощите на светицата били пренесени в Цариград в 1521 година.

В народната традиция този ден се нарича още Петковден.

В народните вярвания Петковден бележи прехода към зимата. От този ден започват годежите и сватбите, тъй като в народните разбирания светицата е покровител на раждането и плодовитостта, както при хората, така и при животните.

Денят е празник на Твърдица и Трън. Празнуват и в Брезник.

Църквата "Света Петка" в Твърдица е възстановена през 1834 г. върху по-стари основи, датирани около 1570 г. Иконостасът е изработен вероятно през втората половина на XIX век, а стенописите са от началото на XX век.

Предание разказва, че храмът е построен след пренасянето на мощите на света Петка по пътя за Търново през 1238 г. на място, където процесията е спряла и пренощувала. Първоначалната сграда е била опожарена, а впоследствие възстановена с намерението да служи и като килийно училище, пише БТА.

На днешния празник Софийският митрополит и Български патриарх Даниил ще оглави патриаршеска света литургия в храм "Света Петка" в самоковското село Белчин, който пък датира още от 17-и век.

Имен ден празнуват всички, които носят името Петка, Петкана, Пенка, Параскева, Петрана и техните производни.

