Станимир Богданов се бореше с агресивно онкозаболяване, а десетки хора дариха за лечението му

8216 Снимка: Платформа "Павел Андреев", личен архив

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Почина старши инспектор Станимир Богданов от РУ-Несебър, който се бореше с агресивно онкозаболяване. Тъжната вест съобщи във "Фейсбук" неговата дъщеря, а много хора се обединиха и подкрепиха борбата му за живот с дарения.

"С огромна болка и неописуема тъга ви съобщаваме, че нашият обичан Станимир Богданов загуби битката с болестта и ни напусна. Борихме се заедно с него до последно. Надявахме се, вярвахме и направихме всичко по силите си, за да му дадем шанс за още време с нас. За съжаление, съдбата имаше друг план", написа Златомира Колева.

Тя благодари на всички хора, които даряваха, споделяха историята му и организираха благотворителни инициативи. Семейството съобщава още, че дарителската кампания се прекратява, всички дарителски кутии ще бъдат събрани, а средствата, които към момента са се натрупали, ще бъдат дарени на други нуждаещи се от лечение и финансова подкрепа.

"Молим за разбиране и уважение към личното пространство на семейството ни. Имаме нужда от време, за да преживеем загубата си и да се сбогуваме с нашия татко", пише момичето.

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Преди да почине полицаят беше на лечение в клиника в Истанбул.

Старши инспектор Станимир Богданов стана известен с това, че преди 9 години залови двама крадци на морето, които се опитаха със специално устройство да източат парите от банкомат. Обирджиите пристигнали от Стара Загора с цел да обират банковите устройства.

Навъртали се около хотел в Несебър, а полицаят седял в кафене наблизо, когато забелязал съмнителните им действия и пристъпил към арест, след като се обадил и в полицейското управление, припомня "24 часа".

Самият Богданов тогава е бил в почивка и крадците не са очаквали да бъдат арестувани от криминалист по шорти и джапанки. Оказало се, че те са пъхнали в банкомата скимиращо устройство. За смелата си постъпка да хване с голи ръце без белезници, двама рецидивисти с дебели крими досиета, Станимир Богданов беше номиниран за "Личност на годината" през 2017 г.

Поклон пред паметта му!

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