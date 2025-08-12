Опелото ще се извърши на 13 август в храм "Св. София"

Димитър Методиев/Fb/ Dir.bg

Отишъл си е легендарният български националист и антикомунист Никола Алтънков, съобщиха от Академичния форум за национална политика, чиито съосновател бе той.

Професорът по история е роден в Пловдив на 17 август 1932 год. През 1951 - 1952 година, едва 18-годишен е изпратен в лагера "Белене". Завършва английска филология в СУ "Климент Охридски". През 1965 година емигрира в САЩ. Магистър на изкуствата от Института за чужди науки в Монтерей, Калифорния. Доктор и професор и по история на Калифорнийския университет в Санта Барбара - САЩ.

В САЩ е член на Академията за политически науки (Ню Йорк, 1984), на почетното социологическо общество "Делта Тау Капа" (1975), Американската асоциация за напредък в славянските науки и Научната група по български изследвания. Преподавал е във висши американски институции и е работил по научно-изследователски проекти в САЩ.

През 1995 година окончателно се завръща в България. Лидер е на организацията Български демократичен форум (БДФ) у нас, а през 1995 г. основава Български национален фронт (БНФ).

Преди няколко години Комисията по досиетата оповести принадлежността към Държавна сигурност на известния историк и изследовател проф. Никола (Николай) Алтънков. Той бе проверен в качеството си на член на ръководен орган на партия (председател) от 06.01.1997 г. до 25.01.2010 г. на Български национален фронт. Според изнесените от независимия държавен орган данни Никола Анлънков е вербуван през ноември 1950 г., когато е 18-годишен.

Свален е от оперативен отчет през 1952 г. Запазени са собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество и документи от ръководили го щатни служители в личното дело. Част от досието му обаче е унищожено с протокол през 1975 г.

"Това е част от моя живот, събития от преди повече от 70 години и не желая да се оправдавам", заяви тогава пред desebg.com проф. Алтънков, потърсен за коментар.

Той разкри, че е вербуван в кабинета на директора на училището, което е завършвал от Методи Виденов, началник на група в ДС, работила по разкриването на нелегалната конспирация "Федерално движение на свободата в България" с лидер Димитър Хараламбиев Попов.

Проф. Алтънков е автор на 6 книги в САЩ, на трудове по история, политология, социология и икономика. След завръщането си в България той издава "България малък тигър" (2000), "Икономика на благоденствието" (2002), "Нарекоха ги фашисти. Легионери, отецпаисиевци, ратници, бранници, родозащитници, кубратисти" (2004), "Светците ги съдят" (2010), посветена на съдбата на трима политически затворници по времето на комунистическия режим с едни от най-тежките присъди, а през 2018 г. издава "История на БКП 1919-1989", както и "Фашистите построиха социализъмътъ" (2023).

Опелото ще се извърши на 13 август в храм "Св. София" от 13.30 часа.

