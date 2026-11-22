Той бе сред най-авторитетните, разпознаваеми и дългогодишни духовници на Българската православна църква

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Ловчанският митрополит Гавриил е починал рано тази сутрин. В началото на месеца той бе приет във Военномедицинската академия с остро панкреатично възпаление и поставен в изкуствена кома, а тази седмица състоянието му се е влошило критично.

Днес, 22 ноември 2026 г. (неделя), след 14:00 ч. тялото на новопреставилия се архиерей ще бъде положено за поклонение в параклиса "Св. цар Борис" в Синодалната палата в София.

През следващите дни Светият Синод на Българската православна църква - Българска патриаршия ще се събере на извънредно заседание, на което ще определи деня и часа на опелото и погребението на новопреставилия се митрополит, както и наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол.

"Призоваваме православните християни да се помолят за упокоението на душата на новопреставилия се Божий раб митрополит Гавриил", заявяват от Българската православна църква.

Митрополит Гавриил бе сред най-авторитетните, разпознаваеми и дългогодишни духовници на Българската православна църква, оставил дълбока следа в съвременната църковна история на страната с мащабната си духовна, просветна и благотворителна дейност. Сред неговите най-значими инициативи е изграждането на величествения катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" в центъра на Ловеч. В името на тази свята кауза в миналото той продава свои лични имоти, за да осигури началните финансови средства за градежа.

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Каноничният му избор на Ловчански владика е направен на 28 януари 2001 г. Светското му име е Цветан Методиев Динев. Той е роден на 16 юли 1950 г. в София.

Поклон пред паметта му!

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