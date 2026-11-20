Почина бившият директор на "Булгартабак холдинг" и "Благоевград БТ" Георги Костов
Една от знаковите фигури в тютюневата промишленост е издъхнала след кратко боледуване
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Почина дългогодишният директор на "Благоевград БТ" и "Булгартабак холдинг" Георги Костов. Той е издъхнал след кратко боледуване, съобщиха за struma.com негови близки.
Георги Костов е добре познатото име в историята на тютюневата промишленост в Благоевград и България. Той е благоевградчанин, завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалист "Управление и планиране".
Професионалният му път в тютюневия бранш започва още през 1978 г., когато постъпва в "Благоевград БТ" като началник на плановия отдел. През годините заема различни ръководни позиции в предприятието, сред които търговските директори, а в периода 1997-1998 г. е и негов изпълнителен директор.
През 2001г. Георги Костов става член на Съвета на директорите на "Булгартабак холдинг", където оглавява дирекции, свързани с тютюневия сектор, преструктуриране и приватизацията. В периода 2002-2005 г. е изпълнителен директор на холдинга.
През ноември 2011 г. отново застава начало на "Благоевград БТ", след като е избран за изпълнителен директор на дружеството.
Костов е бил и областен лидер на БЕЛ, както и общински съветник в Благоевград.
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