3035 Снимка: БТА

Бившият председател на Българската академия на науките (БАН) академик Стефан Воденичаров почина на 75-годишна възраст.

Той става председател на БАН с 4-годишен мандат на 3 декември 2012 г. Бил е зам.-директор и ръководител научна секция "Технологии и системи за защита" в Института по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХ) към БАН.

Политическата му кариера тръгва през 2008 г., когато е избран за председател на Съвет по икономическа политика към Българската стопанска камара.

Стефан Воденичаров оглавява и дава името си на инициативния комитет на левицата за изграждане на АЕЦ, който събира подписите, представени в НС, за провеждане на референдума на 27 януари 2013 г.

След като на 28 януари 2013 г. Сергей Игнатов подава оставка като министър на образованието, младежта и науката, Стефан Воденичаров е предложен за министър.

Воденичаров е бил доктор, доцент, професор, академик и участвал в 2 работни срещи на НАТО за върхови научни изследвания, директор на Организационния комитет.

Представител на България в Land group 9 - NATO; Оценител на III и IV Рамкови програми на ЕС; Експерт на Международната Агенция за Атомна енергия, в много международни експертни органи - представител на България в дейността на NATO Research and Technology Organization; Участие в дейността на NATO Industrial Advisory Group; Член на R&T Commission, AeroSpace and Defence Industries Association of Europe.

Стефан Воденичаров има Орден "Стара планина", почетен медал на Министерство на отбраната "Свети Георги" - I степен с мечове за заслуги към отбраната на страната, почетен знак "Марин Дринов" за значителни заслуги към БАН, член на Македонската академия на науките и изкуствата, почетен гражданин на София, "Доктор Хонорис Кауза" на Технически университет - Варна.

Премиерът Бойко Борисов изрази първи съболезнования: "Бог да прости академик Стефан Воденичаров. Изказвам най-искрените си съболезнования към семейството и близките му".

От БАН също изразиха прискърбие: "Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 8 юни 2020 г., на 75-годишна възраст почина академик Стефан Воденичаров, председател на БАН в периода 2012 - 2016 г., министър на образованието и науката (2013 г.), директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика към БАН (2007 - 2012 г.), председател на Общото събрание на БАН (2008 - 2012 г.).

Поклонението ще се състои на 11.06.2020 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в Големия салон на БАН (ул. "15-ти ноември").

Поклон пред светлата му памет!".