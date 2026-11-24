Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Планът за пътната безопасност залага на превенция в семейството, обществото и в училище

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Адекватното поведение на пътя като пешеходец и водач се формира в семейството и се развива в училище, а се проявява в обществото. Затова одобреният от правителството План за действие за повишаване на пътната безопасност, подготвен с участието на Министерството на транспорта и съобщенията, включва мерки за по-ефективно включване на деца и родители чрез обучения и информиране, както и за насърчаване на гражданската активност с портал за подаване на сигнали.

Партньорство с неправителствения сектор за по-силна гражданска позиция

Поведението на родителите зад волана и на пешеходната пътека е водещо при изграждането на навици за отговорно поведение като пешеходци и водачи у най-малките. Затова, стъпвайки на подкрепа за гражданските организации, държавата ще потърси начин да засили превенцията на рисковото поведение и да постави в ежедневието на хората темата за спазване на правилата за движение и нормите за безопасност на пътя. Високата цена на пътния травматизъм и загубата на човешки животи е болезнена тема за всички, но с целенасочени действия като неформални срещи и обучения чрез игри, пътната безопасност може да се превърне в устойчив навик.

"Спри и предупреди": повече информация за по-ефективна превенция

Подходът "Спри и предупреди" предвижда превантивни проверки за използването на предпазни колани, включително на задните седалки, с акцент върху предупреждението и разясняването на рисковете, без да се прави компромис с установените нарушения.

Контролните органи ще следят за безопасността на децата и младежите, като ще залагат и на образователни материали за ползването на предпазни колани. Това е навик, особено важен в навечерието на празничния сезон, когато семействата пътуват активно.

Мащабът на усилията ще се разширява с информационни кампании срещу рисковото поведение на участниците в движението. Шофирането с превишена скорост, отнемането на предимство, злоупотребата с алкохол и наркотици и влиянието на умората са актуалните теми, по които ще се работи.

Ново учебно съдържание по безопасност на движението по пътищата

Една от идеите е Министерството на образованието и науката да въведе ново учебно съдържание за всички нива на обучение и за квалификацията на самите учители. Така ще се подобрят възможностите за ранно идентифициране на пропуски в познанията и уменията на децата и младежите.

С иновативни дигитални материали с добавена реалност ще се представят реални рискови ситуации, ще се работи по емоционалната интелигентност, която е решаваща при разрешаване на спорове на пътя или при инциденти. Предвижда се и механизъм за оценка на ефективността на обучението и на придобитите от учениците умения. Учители и родители ще имат възможност да се възползват и от материалите от разработения от Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" Наръчник за родители за формиране на култура на безопасност в градска среда.

Национален портал за докладване на рисково поведение

Предстои създаване на национален портал за докладване на рисково поведение с обратна връзка към гражданите. Той ще бъде разработван и развиван в сътрудничество с неправителствения сектор, като чрез него компетентните институции ще предоставят информация за предприетите действия по всеки подаден сигнал.