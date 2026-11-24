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На 24 ноември Българската православна църква почита паметта на света великомъченица Екатерина, живяла в края на III и началото на IV век.

Била дъщеря на знатни родители от град Александрия в Египет.

Екатерина била много умна и ученолюбива девойка. На осемнадесет години вече притежавала много познания върху гръцката и римската книжнина и философия. Когато нейните родители й говорели за женитба, тя им заявявала, че ще встъпи в брак с онзи, който я превъзхожда по слава, богатство, красота и мъдрост. Наистина, младежи от много богати семейства искали ръката на красивата Екатерина, но тя никого не одобрила. Майката й била тайна християнка и затова я изпратила при своя духовен наставник - един пустинник, който подробно запознал девойката с истините на християнската вяра и тя също станала убедена християнка.

В началото на IV век император Максенций, сина на Максимиан, за да спечели популярност сред народа, отначало обявил търпимост спрямо християните, но не след дълго организирал нови гонения срещу тях.

В Александрия християните също били преследвани и принуждавани да се отказват от вярата си. Екатерина обаче не се уплашила, а смело и с достойнство говорела на всички, че Иисус Христос е единственият истински Бог и не трябва да се почитат езическите божества. Затова по нареждане на управителя на Александрия младата християнка била заловена и убеждавана да се отрече от вярата си. Скоро обаче станало ясно, че не само не могат да я убедят, но и някои от събеседниците на Екатерина се убедили от нейните основания и приели християнската вяра. Тогава управителят заповядал да я подложат на жестоки мъчения с надеждата тя да се огъне и да се отрече от Христос. Била привързана към едно колело с остри зъбци, но по чудо колелото се разпаднало и затова накрая мъченицата била обезглавена. Това станало през 305 г.

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Народът пък почита св. Екатерина заради лечителските й способности при лекуване на болестите бяс и шарка.

Рано сутринта в този ден стопанката на дома меси с "мълчана" вода (вода, налята при пълна тишина) 5, 7, или 9 броя пшеничени питки, които шари с вретеното. После ги маже с петмез, рачел или мед и ги раздава на комшиите. Ако в къщата има малки деца,взема две питки, застава на кръстопът и дава на всеки минувач да си отчупи с думите: "Ха вземи за Света Катерина да ни е край дома и да ни пази от Шарко и Беско!"

Всеки трябва да отчупи къшей и след като се прекръсти до три пъти да изрече: "Сполай ти, стопанке, за сладкия залък. Както се лепят пръстите, тъй да се лепи Здравето по децата ти!" "Амин! - дай, Боже!" - отвръща стопанката и гледа на нечетно число минувачи да свършат питките, че пресечени да са болестите.

Имен ден днес празнуват Екатерина, Катерина, Катя, Тинка, Катина, Тина и Катрин.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.