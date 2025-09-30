По думите ѝ причината за тормоза била, че говорила против приятелите си

6289 Кадър: Нова телевизия

Другите момичета ме биха за удоволствие, разказа петокласничка от клип с насилие, публикуван миналата седмица.

Една от свидетелките на униженията се разплакала и молило агресивните деца да спрат. "Момичето, което снимаше, каза "Няма спри! Тихо", спомни си битата пред Нова телевизия. "Звъннах на мама и казах: "Мамо, биха ме и едно момиче ме чака пак да ме бие", казва още ученичката. Тя не знае дали вече е защитена.

"Враждата я има от близо две години, но бях по-малка и не смееха да ми посегнат. Започнаха тази година", разказва тя. По думите ѝ причината за тормоза била, че говорила против приятелите си.

"Когато за пръв път ме биха, казах на момичето да си оправим нещата с думи, но тя каза "Аз обичам да си решавам нещата с бой, а не с думи". После ме свлече на земята", спомня си петокласничката.

Дни след публикуването на клипа едно от момичетата донесло бонбони на бащата на битото дете и се извинило на него и на съученичката си. "Според мен са изплашени", смята жертвата на насилие.

Момичето признава, че се страхува да не срещне отново агресивните деца.

Семейството ми е подложено на проверки от социалните служби, оплака се майката Сузана Илиева. "Аз се чувствам заплашена. Не мисля, че семейството на жертвата е това, което трябва да бъде проверявано, а тези на насилниците", каза тя. По думите на майката дори директорката на училището не я е викала, за да попита има ли някакъв проблем вкъщи.

Радослав Иванов е мъжът, разпространил кадрите в социалните мрежи. Забелязал, че децата пред блока гледат клип, на който се възмущават. Помолил своето дете да му го изпрати и решил да даде гласност на случая. "С още една жена искахме да организираме мирен протест в "Дружба", а в Районното беше получен сигнал за организирана престъпна група", отбеляза той.

"Нямам проблем с това, че видеото е разпространено, но не искам да се вижда моето лице. Справедливо е тези на агресивните деца обаче да се виждат", казва битото момиче.

