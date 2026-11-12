Предложението за отпускане на еднократна финансова помощ беше внесено от кмета на Сливен Стефан Радев

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По 2000 евро финансова подкрепа от общинския бюджет на Сливен ще получат близките на петима загинали в тежките верижни катастрофи на магистрала "Тракия", които станаха край Ямбол на 10 ноември сутринта. Това реши Общинският съвет в Сливен на днешното си заседание, предава БТА.

Предложението за отпускане на еднократна финансова помощ беше внесено от кмета на Сливен Стефан Радев. Четирима от загиналите в деня на катастрофата са от сливенското село Самуилово, а починалият днес 50-годишен мъж в болница "Д-р Иван Селимински" е от Сливен, каза кметът пред журналисти след заседанието.

"Това е голяма трагедия за нашата община. Затова и предложихме на Общинския съвет да отпусне тази помощ, за да покажем още веднъж съпричастността си като хора и като общност към загубата на близките", коментира кметът на Сливен Стефан Радев.

Двете верижни катастрофи между 86 превозни средства станаха на 10 ноември, около 7:00 ч. сутринта при гъста мъгла на магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. Жертвите са 12, като 11 загинаха в деня на инцидента, а днес издъхна в болница още един човек от тежко пострадалите.

Разследването на тежкия инцидент продължава от Националната следствена служба. В болници в Ямбол, Сливен, Бургас и София бяха приети 51 ранени, а 35-ма от тях остават хоспитализирани към момента.

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