Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

По 2000 евро финансова подкрепа от общинския бюджет на Сливен ще получат близките на петима загинали в тежките верижни катастрофи на магистрала "Тракия", които станаха край Ямбол на 10 ноември сутринта. Това реши Общинският съвет в Сливен на днешното си заседание, предава БТА.

Войната по пътищата

Предложението за отпускане на еднократна финансова помощ беше внесено от кмета на Сливен Стефан Радев. Четирима от загиналите в деня на катастрофата са от сливенското село Самуилово, а починалият днес 50-годишен мъж в болница "Д-р Иван Селимински" е от Сливен, каза кметът пред журналисти след заседанието.

"Това е голяма трагедия за нашата община. Затова и предложихме на Общинския съвет да отпусне тази помощ, за да покажем още веднъж съпричастността си като хора и като общност към загубата на близките", коментира кметът на Сливен Стефан Радев.

Двете верижни катастрофи между 86 превозни средства станаха на 10 ноември, около 7:00 ч. сутринта при гъста мъгла на магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. Жертвите са 12, като 11 загинаха в деня на инцидента, а днес издъхна в болница още един човек от тежко пострадалите.

Разследването на тежкия инцидент продължава от Националната следствена служба. В болници в Ямбол, Сливен, Бургас и София бяха приети 51 ранени, а 35-ма от тях остават хоспитализирани към момента.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра Лайф
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра
7732
Официално: Никола Цолов няма да кара във Формула 1 догодина, предпочетоха британец Корнер
Официално: Никола Цолов няма да кара във Формула 1 догодина, предпочетоха британец
13550
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео) Бизнес
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео)
27141
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият IT
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият
3907
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството Impressio
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството
3851
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме URBN
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме
505
Турция създава туристически маршрут, вдъхновен от древногръцкия историк Ксенофонт Trip
Турция създава туристически маршрут, вдъхновен от древногръцкия историк Ксенофонт
3310
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате Вкусотии
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате
692
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо Zodiac
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо
1469
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната
351