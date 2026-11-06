Главата на БПЦ призова всички православни християни да отправят гореща молитва към Бога за здравето на дядо Гавриил

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Ловчанският митрополит Гавриил е приет във Военномедицинската академия с остро панкреатично възпаление. Интубиран е в момента, но има известно подобрение от вчера в състоянието му. Това каза тази сутрин българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред журналисти преди да възглави заупокойните богослужения в Троянския манастир "Успение Богородично" по повод 14 години от кончината на патриарх Максим, предаде БТА.

"Призоваваме всички православни християни да отправят гореща молитва към Бога. Дядо Гавриил е един достоен архиерей и нека Бог продължи дните му, да му даде здраве, да прослужи още в здраве и благочестина", каза патриарх Даниил.

Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил във Военномедицинската академия в София на 4 ноември, сряда, с диагноза остър панкреатит, съобщиха вчера късно вечерта от Българската патриаршия във връзка с постъпили запитвания относно здравословното състояние на владиката. Към момента лекуващият екип полага всички необходими грижи за неговото възстановяване, се добавяше във вчерашното съобщение от БПЦ.

Призоваваме всички вярващи да се обърнат към Бога с молитва за изцерение и бързо оздравяване на митрополит Гавриил, се казваше в съобщението, което бе публикувано в сайта на Българската патриаршия.

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Каноничният избор на Ловчанския митрополит Гавриил е направен на 28 януари 2001 г. Светското му име е Цветан Методиев Динев. Той е роден на 16 юли 1950 г. в София.

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