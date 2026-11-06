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Ловчанският митрополит Гавриил е приет във Военномедицинската академия с остро панкреатично възпаление. Интубиран е в момента, но има известно подобрение от вчера в състоянието му. Това каза тази сутрин българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред журналисти преди да възглави заупокойните богослужения в Троянския манастир "Успение Богородично" по повод 14 години от кончината на патриарх Максим, предаде БТА.

БПЦ

"Призоваваме всички православни християни да отправят гореща молитва към Бога. Дядо Гавриил е един достоен архиерей и нека Бог продължи дните му, да му даде здраве, да прослужи още в здраве и благочестина", каза патриарх Даниил.

Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил във Военномедицинската академия в София на 4 ноември, сряда, с диагноза остър панкреатит, съобщиха вчера късно вечерта от Българската патриаршия във връзка с постъпили запитвания относно здравословното състояние на владиката. Към момента лекуващият екип полага всички необходими грижи за неговото възстановяване, се добавяше във вчерашното съобщение от БПЦ.

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Призоваваме всички вярващи да се обърнат към Бога с молитва за изцерение и бързо оздравяване на митрополит Гавриил, се казваше в съобщението, което бе публикувано в сайта на Българската патриаршия.

Каноничният избор на Ловчанския митрополит Гавриил е направен на 28 януари 2001 г. Светското му име е Цветан Методиев Динев. Той е роден на 16 юли 1950 г. в София.

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