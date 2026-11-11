Светият синод изрази съболезнования към близките на загиналите, а патриархът напомни, че човешкият живот е дар, който трябва да се пази

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Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи призив към покаяние, духовно пробуждане и по-голяма грижа за човешкия живот преди патриаршеската света литургия в храм "Св. великомъченик Мина" в Кюстендил по повод храмовия празник. Патриарх Даниил съобщи, че Светият синод на Българската православна църква е изразил съболезнования към близките на загиналите и молитвена подкрепа за пострадалите при трагичния инцидент.

"Изразяваме нашата подкрепа към пострадалите в произшествието. Често едва когато се случат такива неща, се замисляме. Това трябва да ни говори, че човешкият живот е дар от Бога и този дар трябва да ценим, а не да си спомняме за това само в такива тежки моменти", каза патриархът, цитиран от БТА.

Българският патриарх припомни думите на Христос за избитите галилейци и за осемнадесетте души, загинали при срутването на Силоамската кула, изтъквайки, че според Евангелието трагедиите не са знак за по-голяма греховност на пострадалите, а призив всички хора да се обърнат към покаяние и духовен живот.

По повод празника на свети Мина патриархът посочи, че светецът е сред най-почитаните в България и че хиляди вярващи свидетелстват за неговото застъпничество и помощ. Той отбеляза, че свети Мина е почитан като закрилник и избавител в трудности и бедствия.

"Ако човек по-често се обръща към Бога и към светиите, Бог няма да отвърне лицето си от нас", каза патриарх Даниил. Той допълни, че днешният човек често живее в духовна безпътица и забравя да се замисля за смисъла на живота и за отговорността към ближните си.

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Патриархът подчерта още, че подобни трагични събития напомнят колко ценен е човешкият живот и колко важно е хората да живеят в мир, разбирателство и грижа един към друг. По думите му повече внимание към собствения живот и към живота на околните би могло да предотврати много нещастия.

На литургията в храм "Св. великомъченик Мина" присъстваха духовници, представители на местната власт и множество миряни.

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