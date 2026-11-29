4008 Снимка: БТА

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Пътната обстановка в редица райони на страната остава усложнена заради интензивни снеговалежи, снегонавявания, преспи и необходимост от снегопочистване. Заради тежките метеорологични условия са въведени временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили и на всички моторни превозни средства в отделни участъци от републиканската пътна мрежа

Високопланинските проходи продължават да са затворени за движение на товарни автомобили. Затворен за камиони е и пътят Рудозем - Смолян през Полковник Серафимово, а леките коли трябва да са с вериги. Снеговалежът в Смолян спря, но във високите части на планината все още превалява. Около 30 см е натрупаната снежна покривка в Пампорово и района на Рожен, сочат данни на Метеорологичната станция и Планинската спасителна служба. По аварийния път над свлачището е въведено еднопосочно движение със светофарна уредба.

Гъста мъгла затруднява движението на АМ "Тракия" край Пазарджик. Движението по автомагистралата се осъществява в двете посоки във всички области, показва проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съобщават от пресцентъра на институцията. В съобщението се уточнява, че пътят е почистен и обработен до асфалт.

Снимка: БТА

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Шофьорите да карат с повишено внимание между км 55 и км 71 на автомагистрала "Тракия" в двете посоки поради гъста мъгла, съветват от Агенция "Пътна инфраструктура".

Навсякъде има машини, които работят по снегопочистването на пътните платна.

Движението по АМ "Тракия" към 14:00 часа на 29 ноември е спокойно, като по-интензивно то е в посока София, показва проверката.

Движението по автомагистрала "Тракия" на територията на област Ямбол към момента е нормално проходимо при зимни условия. Затруднения на движението има по няколко пътни участъка в региона, съобщи БТА.

За усложнената пътна обстановка в страната поради силния снеговалеж и снегонавяванията повече информация може да бъде получена на сайта на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), уточнява МРРБ.

По-рано днес движението по автомагистрала "Хемус" беше нарушено за тежкотоварни превозни средства над 12 тона поради поради силен снеговалеж и снегонавявания. Ограничението за движение в двете посоки отпадна в ранния следобед.

Пътната обстановка в област Бургас е спокойна, всички пътища са проходими при зимни условия. Река Ропотамо е преляла от коритото си в района на Приморско, а водната стихия вече е заляла доста от крайбрежните терени и част от горския масив по поречието. Главният път между Созопол и Царево обаче остава напълно проходим.

Снимка: БТА

Към момента няма въведени ограничения за движението на моторни превозни средства въпреки усложнената метеорологична обстановка. В региона валят дъжд и сняг, а температурите варират между 0 и -4 градуса. Над 30 специализирани машини на пътноподдържащите фирми са на терен и обработват настилките, за да осигурят безопасното придвижване на шофьорите. От Областно пътно управление - Бургас апелират водачите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция.

Снимка: БТА

Всички пътища от републиканската пътна мрежа в област Велико Търново са проходими при зимни условия и без затворени участъци, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. След 14:00 часа ситуацията се е подобрила значително.

Заради аварирала снегопочистваща техника се затваря пътят Хисаря - Войнягово, съобщиха от Община Хисаря във Фейсбук. Извършва се изтеглянето ѝ с помощта на военна техника

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