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е паднал през нощта в прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-краткия път от София към областите Монтана и Видин, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана, предава БТА. Първи сняг
Снегът е валял обилно в малките часове на нощта, когато
. Имало е и паднали на шосето все още зелени клони от дървета. температурата е била под нулата
Те веднага са били премахнати, а пътят е почистен от тях и от
и в момента е напълно проходим. снега
Денят в няколко минути
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Две машини все още работят на терен, обясни дежурният в пътното управление в Монтана.
Остава в сила забраната за преминаване на автомобили с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра през прохода.
През деня днес се очаква ясно и слънчево време и температури над нулата около и след обяд, посочи дежурният.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.