Момчето, което е ученик, губи майка си от COVID-19, а сега и баща си, и остава само на грижите на баба си; заместник-кметът призова за финансова помощ

9738 Снимки в колаж: Facebook/Гроздан Иванов

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Един от загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември е вдовецът Иван Димитров от Стралджа - самият той работил до последно, макар и прикован в инвалидна количка. След трагичния инцидент неговият син - ученик в местното средно училище, остава кръгъл сирак под настойничеството на възрастната си баба. За семейната трагедия съобщи заместник-кметът на Стралджа Гроздан Иванов в профила си в социалната мрежа "Фейсбук", като обяви дарителска сметка в помощ на осиротялото семейство.

По думите на зам.-кмета загиналият Димитров е работил като международен шофьор на тежкотоварен камион, но след инцидент в чужбина остава прикован към инвалидна количка.

"Иван беше инвалид, но не по рождение. Изключително добър човек - от онези, за които казват, че правят път и на мравките. Завърши средното си образование и пое по пътищата на света. Избра професията на професионален международен шофьор. При един от курсовете си из Европа Иван пада от камиона и чупи гръбначния си стълб. Травма, след която повече не успя да проходи и бе прикован към инвалидна количка. Прибра се в Стралджа. (...) Често го виждахме и разговаряхме. Казваше ми, че никога няма да се предаде, че прави упражнения и рано или късно те ще му помогнат отново да проходи", пише заместник-кметът.

Впоследствие семейството преминава през тежко онкологично заболяване на сина им, което след проведено лечение и благотворителни акции навлиза в ремисия. По време на пандемията обаче съпругата на Димитров почива от COVID-19 в началото на своите 40 години.

За да издържа детето си, мъжът е използвал специално пригоден автомобил за извършване на транспортни услуги, с които е подпомагал инвалидната си пенсия, като през 2025 г. претърпява друг лек пътен инцидент без сериозни последици.

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"Докато не дойде 10 ноември 2026 година. Тогава на съдбата ѝ се стори малко, че е наметнала Иван и неговото семейство с черното си пардесю. Тя го зави и с най-черното, най-тежкото одеяло. Онова, под което всички си отиват. Завинаги. Сега синът му остава сам със своята баба", посочва заместник-кметът.

Община Стралджа поема изцяло разходите по погребението на загиналия. Заместник-кметът призова за финансова подкрепа за сина на Димитров и баба му, която става негов настойник: "Нека всеки, който има възможност, помогне с каквото може. Защото това дете вече преживя повече болка, отколкото едно дете трябва да познава".

За желаещите да окажат подкрепа е обявена банковата сметка на майката на Иван Димитров - Тонка Михайлова Маринова:

Банка: Централна кооперативна банка (ЦКБ)

IBAN: BG55 CECB 9790 10I3 8085 00 (отбелязва се, че преди тройката е изписана главната латинска буква "I", а не цифрата 1)

Титуляр: Тонка Михалева Маринова

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