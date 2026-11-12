Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Един от загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември е вдовецът Иван Димитров от Стралджа - самият той работил до последно, макар и прикован в инвалидна количка. След трагичния инцидент неговият син - ученик в местното средно училище, остава кръгъл сирак под настойничеството на възрастната си баба. За семейната трагедия съобщи заместник-кметът на Стралджа Гроздан Иванов в профила си в социалната мрежа "Фейсбук", като обяви дарителска сметка в помощ на осиротялото семейство.

Войната по пътищата

По думите на зам.-кмета загиналият Димитров е работил като международен шофьор на тежкотоварен камион, но след инцидент в чужбина остава прикован към инвалидна количка.

"Иван беше инвалид, но не по рождение. Изключително добър човек - от онези, за които казват, че правят път и на мравките. Завърши средното си образование и пое по пътищата на света. Избра професията на професионален международен шофьор. При един от курсовете си из Европа Иван пада от камиона и чупи гръбначния си стълб. Травма, след която повече не успя да проходи и бе прикован към инвалидна количка. Прибра се в Стралджа. (...) Често го виждахме и разговаряхме. Казваше ми, че никога няма да се предаде, че прави упражнения и рано или късно те ще му помогнат отново да проходи", пише заместник-кметът.

Впоследствие семейството преминава през тежко онкологично заболяване на сина им, което след проведено лечение и благотворителни акции навлиза в ремисия. По време на пандемията обаче съпругата на Димитров почива от COVID-19 в началото на своите 40 години.

За да издържа детето си, мъжът е използвал специално пригоден автомобил за извършване на транспортни услуги, с които е подпомагал инвалидната си пенсия, като през 2025 г. претърпява друг лек пътен инцидент без сериозни последици.

12-а жертва от "Тракия": Почина пациентът в най-тежко състояние в болницата в Сливен
Виж още 12-а жертва от "Тракия": Почина пациентът в най-тежко състояние в болницата в Сливен

"Докато не дойде 10 ноември 2026 година. Тогава на съдбата ѝ се стори малко, че е наметнала Иван и неговото семейство с черното си пардесю. Тя го зави и с най-черното, най-тежкото одеяло. Онова, под което всички си отиват. Завинаги. Сега синът му остава сам със своята баба", посочва заместник-кметът.

Община Стралджа поема изцяло разходите по погребението на загиналия. Заместник-кметът призова за финансова подкрепа за сина на Димитров и баба му, която става негов настойник: "Нека всеки, който има възможност, помогне с каквото може. Защото това дете вече преживя повече болка, отколкото едно дете трябва да познава".

За желаещите да окажат подкрепа е обявена банковата сметка на майката на Иван Димитров - Тонка Михайлова Маринова:

Банка: Централна кооперативна банка (ЦКБ)

IBAN: BG55 CECB 9790 10I3 8085 00 (отбелязва се, че преди тройката е изписана главната латинска буква "I", а не цифрата 1)

Титуляр: Тонка Михалева Маринова

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра Лайф
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра
7732
Официално: Никола Цолов няма да кара във Формула 1 догодина, предпочетоха британец Корнер
Официално: Никола Цолов няма да кара във Формула 1 догодина, предпочетоха британец
13550
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео) Бизнес
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео)
27141
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият IT
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият
3907
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството Impressio
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството
3851
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме URBN
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме
505
Турция създава туристически маршрут, вдъхновен от древногръцкия историк Ксенофонт Trip
Турция създава туристически маршрут, вдъхновен от древногръцкия историк Ксенофонт
3310
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате Вкусотии
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате
692
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо Zodiac
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо
1469
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната
351