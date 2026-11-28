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Движението в тръбата за София на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус", затворена за ремонт, ще бъде възстановено днес около 9:00 ч. и ще продължи без ограничения до 11 януари, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По този начин ще бъде възстановено движението в двете тръби на съоръжението. В тръбата за София в момента се извършва основен ремонт, но ремонтните дейности ще бъдат преустановени до 11 януари, за да могат пътуващите към Северна България през празниците да преминават без ограничения по автомагистрала "Хемус".

Предвид метеорологичните условия от АПИ препоръчват на шофьорите да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват пътното платно. Агенцията призовава водачите да проявят търпение при евентуално временно ограничаване на движението и да осигурят в автомобилите си запаси от гориво, вода и храна.

Червен код за значителни валежи е обявен за седем области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

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При снежна покривка над 15 см временно ще се спира трафикът за обработка на настилките, съобщиха от АПИ.

Блокирането на движението от автомобили, които не са подготвени за зимния сезон, затруднява пътуването на всички останали, както и работата на снегопочистващата техника, посочват от АПИ. Препоръчва се пътуващите да използват навигационни приложения, тъй като чрез тях се предоставя своевременна информация за проходимостта на пътищата и промените в организацията на движението.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20, съобщават от агенцията.

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