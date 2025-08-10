Тяло на мъж, който се е удавил в Охридското езеро вчера, е открито край село Търпейца, съобщиха македонски медии, цитирани от БНР. Мъжът е бил облечен в неопренов костюм за гмуркане.

В издирването му са се включили от полицията, Червения кръст и гмуркачи от местния клуб "Амфора".

Органите на реда потвърдиха трагичния инцидент, причините за който още са неизвестни, и уточниха, че тялото на българина е извадено от голяма дълбочина.

Българин се гмурна на близо 90 метра в Охридското езеро и изчезна
Българин се гмурна на близо 90 метра в Охридското езеро и изчезна

Сигналът за изчезването на българина бе получен в 13:15 часа от Охридската полиция и Езерната полиция. По информация на властите, 52-годишният мъж - с инициали И.Т., е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра във водите на езерото край село Търпейца.

