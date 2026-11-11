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Откриха тялото на издирваната 76-годишната Пенка Ангелова от Пловдив. Тъжната вест съобщиха нейни близки в социалните мрежи.

Жената беше издирвана от над месец. Тя страдаше от тежка деменция.

"С огромна болка ви споделяме, че Пенка Ангелова беше намерена, но за съжаление починала! Искаме да изразим дълбоката си и искрена благодарност към всички доброволци, полицията и хилядите непознати хора в социалните мрежи, които не останаха равнодушни и направиха всичко възможно да помогнат на семейството! Вашата човечност даде надежда в толкова труден момент", пишат близките й в социалните мрежи.

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