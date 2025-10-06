Центърът бе представен пред гостите от декана на факултета - проф. дпн Милен Замфиров, който е и негов ръководител

В присъствието на официални гости, преподаватели и студенти, днес бе открит Център с лаборатория за изследване на аутизма към Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ "Св. Климент Охридски", съобщиха от ФНОИ.

Центърът бе представен пред гостите от декана на факултета - проф. дпн Милен Замфиров, който е и негов ръководител.

Откриването на Центъра е последваща стъпка в стратегията на професор Замфиров от последните години за активни проучвания към ФНОИ, свързани с причините за аутизма.

Професор Замфиров ръководи екип от специалисти, който извършва проучванията на механизмите на проява на разстройствата от аутистичния спектър. Този екип е ангажиран и с активностите на лабораторията към Центъра. Също така висококвалифицирани специалисти от ФНОИ ще отговарят за работата на консултативните кабинети, в които ще се провежда психологично и логопедично консултиране на деца с аутизъм.

Центърът с лаборатория за изследване на аутизма се открива след ремонт на сградата, в която се помещава, протекъл през летния сезон. Сградата е на две нива, като на първо ниво се помещават консултативните кабинети, а на второ - лабораторията, добавят от факултета.

Лабораторията е оборудвана с базова висококачествена апаратура. По отношение на изследването на аутизма, там ще се извършват неинвазивни генетични изследвания. В лабораторията ще се извършват и изследвания на клетъчно ниво на молекулни механизми засягащи развитие на симптоматика, характерна за аутизма. Новооткритият Център цели да даде принос за изясняване на причините на аутизма, както и да консултира семейства с деца с аутизъм.

Лабораторията също така ще бъде база за бъдещи научни проекти, сътрудничества между различни научни направления и международни партньорства. В нея ще бъдат привлечени млади изследователи, а студенти и докторанти ще могат да я използват за придобиване на практически опит.

Новооткритият Център допълва и дава допълнителен тласък на важните разработки, ръководени от професор Замфиров, за причините за аутизма. По-рано тази година, заедно с екипа си, той публикува и няколко важни изследвания по темата. Резултатите от едното проучване силно подкрепят хипотезата за генетичната основа на аутизма и отварят нови възможности за персонализирана медицина, ранна диагностика и насочени терапии.

Другите две изследвания насочват вниманието към негенетичните причини за аутизма, а именно ролята на периодичните промени в слънчевата активност върху честотата на проявата на аутизма в човешката популация и някои инфекциозни причинители, които водят до невровъзпаление и развитие на симптоматика, копираща тази на аутизма.

"Откриването на Центъра с лаборатория за изследване на аутизма има общественозначим принос в консултирането и работата с деца с разстройства от аутистичния спектър. Това начинание допълва дългогодишната ми работа и разработки, свързани с причините за аутизма. Бавно, с малки стъпки, година след година, разработка след разработка, с много отдаденост, започваме да разкриваме какви са причините за аутизма. С тези начални стъпки се надяваме новосъздаденият Център да допринесе за обогатяване на знанието за аутизма и разработването на ефективни персонализирани стратегии за неговото лечение", сподели проф. дпн Милен Замфиров по време на откриването.

