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Телата на петима моряци са открити на закарания за ремонт във Варна кораб Wine Trader, съобщи БНР.

Русия - Украйна

Корабът беше ударен от дрон на 15 октомври в румънски териториални води, след което беше закаран във Варна за ремонт. Телата са открити при огледите на плавателния съд. 7 души от екипажа бяха в неизвестност след инцидента, а няколко души бяха спасени.

"Руските сили в Черно море удариха кораб, доставящ товари за украинските въоръжени сили", съобщиха тогава от руското Министерство на отбраната, публикувайки записи от атаката без да назовават името на плавателния съд и датата на удара, а като място посочиха "край бреговете на Украйна".

Специализираната медия Maritime.bg тогава съобщи, че разпознава на кадрите танкера WINE TRADER, плаващ под флага на Сан Марино, който беше ударен на 14 морски мили от Сулина в румънски териториални води на 15 октомври.

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"По време на разузнавателни операции на руските въоръжени сили в Черно море край бреговете на Украйна беше засечен товарен плавателен съд, превозващ военни товари за украинските въоръжени сили.

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По решение на командването по кораба за сухи товари беше нанесен прецизен удар с безпилотен летателен апарат "Геран". В резултат средствата за обективен контрол на плавателния съд са регистрирали пожар", се казваше в съобщението на руското МО, цитирано от ТАСС.

Във Варна се води разследване заради намерени останки от човешки тела в кораба, ударен от дрон край Румъния и приет за ремонт в местен кораборемонтен завод, съобщиха от Апелативната прокуратура. Във връзка със случая се води разследване и в Румъния. Работата по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура във Варна.

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