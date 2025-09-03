Сред проектите на легендарния инженер са Второ авеню в Ню Йорк, Sony Center в Берлин, централата на Hyundai в Сеул и др. За работата си по стабилизирането на Ground Zero след атаките от 11. 09. е награден с медал за герой

1983 Колаж: Dir.bg

Тед Попов - един от най-известните и уважавани българи в Америка, инженер, построил редица знакови сгради по света и уважаван меценат, е починал на 91-годишна възраст, съобщи Bulgarian Concert Evenings in New York.

"Скърбим за загубата на нашия дългогодишен приятел, член на борда и поддръжник Тед Попов. Изразяваме най-искрените си съболезнования на неговото семейство и близки. Нека почива в мир!", написаха те на своята фейсбук страница.

Попов е роден в Стара Загора на 19 септември 1933 г. Дядо му по бащина линия е бил свещеник и като момче Тед учи цигулка и свири в младежкия оркестър на училището си. Въпреки че мечтата му да стане музикант е прекъсната, когато цигулката му се счупва по време на военната му служба, любовта му към класическата музика остава страст за цял живот.

След като служи като командир на танк в българската армия, Попов получава бакалавърска и магистърска степен по гражданско инженерство. През 1973 г. той се присъединява към международен екип от инженери, работещи в Куба по изграждането на висящи мостове за нова магистрала. След престоя си в Куба, Тед емигрира в САЩ със семейството си през 1976 г.

През 1982 г. Попов се присъединява към Mueser Rutledge Consulting Engineers (MRCE) в Ню Йорк - втората най-стара инженерно-консултантска фирма в страната. Лицензиран като професионален инженер в Ню Джърси, българинът става много уважаван заради своя опит в структурното и геотехническо инженерство. През почти тридесетте години, прекарани в MRCE, той с удоволствие наставлява млади инженери и чертожници, а след пенсионирането си остава ценен технически консултант, разказват за своя обичен приятел от Bulgarian Concert Evenings in New York.

Кариерата на Тед Попов продължи над 60 години и остави трайна следа както в САЩ, така и по цял свят. Неговите проекти включват метрото на Второ авеню в Ню Йорк, Sony Center в Берлин, Torre Mayor в Мексико Сити, централата на Hyundai в Сеул, пречиствателната станция за отпадъчни води Newtown Creek в Бруклин, Нюйоркския юридически факултет и пешеходния подлез Route 9A, свързващ Световния търговски център с Brookfield Place. За работата си по стабилизирането на Ground Zero след атаките от 11 септември Тед е награден с медал за герой и американско знаме от град Ню Йорк.

"Освен инженер, Тед беше и отдаден почитател на класическата музика. Редовно посещаваше концерти в Карнеги Хол, Линкълн Сентър и Танглууд, където заедно със съпругата си Дороти бяха доброволци в продължение на почти три десетилетия. Той беше особено ангажиран с популяризирането на млади български музиканти, като беше член на борда на Българските концертни вечери в Ню Йорк (BCENY) и често посрещаше изпълнители в дома си близо до Танглууд", споделят от Bulgarian Concert Evenings in New York.

За Тед Попов скърбят съпругата му Дороти Силвърстайн, децата му Антонела Кауфман (Джефри) и Ево Попов (Лия) и майка им Даниел Попов; двама внуци - Джеймс Кауфман и Ела Попов; доведения му син Джонатан Силвърстайн (Джил); неговата правнучка Тайми Стрелоу; три праправнучки - Брук, Карли и Теа, и разширеното му семейство в България. Преди него са починали първата му съпруга Анна Рошковска и синът им Антъни Попов; доведеният му син Даниел Силвърстайн, както и родителите и сестра му.

