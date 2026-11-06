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След кратко боледуване на 71 години е починал д-р Константин Тренчев - основател и почетен президент на Конфедерацията на труда "Подкрепа", съобщиха от синдиката.

"Лекар по професия, общественик, дисидент по убеждение и лидер по призвание, д-р Тренчев е човекът, който през 1989 г. поставя началото на първия независим синдикат в България", написа наследникът му като президент на организацията Димитър Манолов във фейсбук.

Снимка: Булфото

Той посочи, че членовете, лидерите и съмишлениците на синдиката той е много повече от основател.

Снимка: Булфото

"Името му е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис", добави Манолов.

"Във време, когато свободното сдружаване е невъзможно, а защитата на човешките и трудовите права е подчинена на държавната власт, той избира най-трудния път - да се противопостави на системата и да даде надежда, че свободният синдикализъм е възможен", напомниха от КТ "Подкрепа".

Константин Тренчев е роден на 8 февруари 1955 г. в Стара Загора. Завършил е френски колеж в Алжир и Висшия медицински институт в София.

Бил е асистент по анатомия, хистология и ембриология в катедра "Обща и клинична патология" във Висшия медицински институт - Стара Загора. Работил е в "Бърза помощ" и като патоанатом.

Снимка: Булфото

Ръководи КТ "Подкрепа" 26 години - от февруари 1989 г. до февруари 2015 г. Той е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и за вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

Тренчев е един от основателите на СДС, член на Националния координационен съвет през 1990-1991 г.

Снимка: Булфото

Носител на орден "Стара планина" - първа степен по случай 50-годишния му юбилей за заслугите му в обществения живот.

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"През цялата си обществена дейност д-р Константин Тренчев остава верен на няколко основни принципа - свободата, справедливостта, солидарността и защитата на човешкото достойнство. Независимо от политическата конюнктура, той винаги отстоява правото на работещите да бъдат чути и да защитават интересите си чрез независими синдикални организации. Неговият стил е прям, последователен и безкомпромисен, а авторитетът му се гради върху готовността да защитава каузите си дори когато това изисква лични жертви - обобщиха от синдиката - Хората от КТ "Подкрепа" винаги ще помнят д-р Константин Тренчев. Ще го помнят като човека, който доказа, че свободата започва с куража да кажеш "не" на несправедливостта. Като основателя, който превърна една малка група съмишленици в национално представителна конфедерация. Като лидер, който превърна една смела идея в свободен синдикат с национален авторитет и международно признание. Поколения синдикалисти ще продължат да разказват историята за неговата смелост, последователност и безкомпромисност. Докато има хора, които вярват в свободата, солидарността и достойнството на труда, приносът на д-р Константин Тренчев ще продължава да живее чрез делата на КТ "Подкрепа".

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Поклонението ще се състои на 9 ноември от 12 часа в катедралния храм "Св. Неделя" в София.

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