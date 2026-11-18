"От Турция идва да взима инвалидна пенсия": От 2 до 5 хил. евро за фалшив ТЕЛК в Кърджали
"Ако е с евро, чакаш малко, със злато - един месец и си готов", разказаха запознати пред БНТ
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От 2 до 5 хил. евро вървят рушветите за издаване на неправомерни ТЕЛК решения в Кърджали, разказаха местни хора пред БНТ.
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В печелившия бизнес с фалшиви медицински документи имало посреднически бюра от двете страни на границата.
"От Турция идва тука да взима инвалидна пенсия. На доктора рушвет дава под масата - каза анкетиран от националната телевизия - Често е. Аз най-малко познавам 20 човека с рушвети са инвалиди."
Посредниците уреждали експертизите, а експресността на "услугата" зависела от платежното средство.
"Ако е с евро, чакаш малко, със злато - един месец и си готов - каза пред БНТ друг запознат, който описа следната тарифа - Някъде два метра синджир. В евро - от две хиляди почва нагоре."
Съществуването на схемата е потвърдил кореспондентът на турската агенция ИХА Нахит Догу:
"Масово има бюра и в Бурса, и в Кърджали, които съдействат на нашите изселници срещу заплащане да придобиват социални права в България. Те уреждат и своите деца с българско гражданство, много от които поради безработицата в Турция си уреждат и български инвалидни пенсии."
Миналата година в Кърджали беше арестуван 61-годишен лекар, след като поискал и получил 2 хил. лв. от пациент, за да му издаде документ, с който може да получи по-голям процент намалена трудоспособност при освидетелстване от ТЕЛК. БНТ съобщава, че в града вече има един осъден лекар за издаване на фалшиви медицински документи, без да уточнява дали става дума за същия случай.
Над 271 хиляди ТЕЛК решения са издадени миналата година в страната, което е с 11% повече спрямо 2024 г., сочи доклад на Фискалния съвет. Най-голям е ръстът в Кърджали - от 6 890 на 17 733 решения.
Публичните разходи във връзка с експертните решения за увреждане са нараснали от 1,6 млрд. евро през 2021 година до 3,8 млрд. евро за 2025 г., а за тази година се оценяват на 4,48 млрд. евро.