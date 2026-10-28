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Поклонението пред тленните останки на бизнесмена и президент на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев ще е на 31 октомври от 10 часа в столичния храм "Света София", съобщиха близките му. 

Убийството на Слави Бинев

60-годишният бивш евродепутат ще бъде опят край саркофага с тленните останки на Цар Самуил, а за опелото ще бъде опънат червен килим.

Погребението ще бъде в частния православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил" в столичния квартал "Бояна".

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в софийския квартал "Павлово". Около час след постъпилия в 10:28 часа сигнал полицията задържа трима заподозрени с лек автомобил на 54-ия километър от автомагистрала "Тракия". Двама от тях - турски граждани и един български. Прокуратурата повдигна обвинения на единия чужденец - турския бизнесмен Еюп Темиз, чиято съпруга Ния е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

Снощи Софийският градски съд остави за постоянно в ареста турския предприемач, като прие, че има достатъчно доказателства, от които обосновано да се предположи, че именно Еюп Темиз умишлено е стрелял в Бинев. Експертизата, направена на оръжието на убийството доказва, че проектилите от куршума в тялото на Слави Бинев, както и тези на пистолета, напълно съвпадат. Съвпадение има и между барутните натривки от ръцете на Еюп Темиз с тези, които са останали и по оръжието, като състав на веществото.

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През 2007 г. Слави Бинев е обявен за архонт от старозагорския митрополит Галактион по време на церемония в базиликата "Санта Мария Маджоре" в Рим. Титлата се представя като отличие за заслуги към Църквата, но решението предизвиква спор в Българската православна църква. Светият синод отказва да признае архонтството на Бинев с аргумента, че званието не съществува в официалната система от отличия на Българската православна църква и нейните поделения. След възникналия скандал митрополит Галактион заявява, че посещението му в Рим е било частно и че не е бил изпратен официално от Синода.

 

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