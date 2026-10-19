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Омбудсманът Велислава Делчева поиска проверка на високите цени на еднодневните екскурзии за ученици и деца от детските градини заради нарастващото недоволство на родители, които сигнализират за оферти от 40-50 евро за кратки пътувания, при това без включени храна и входни такси за посещаваните обекти. Това съобщиха от институцията на обществения защитник.

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Делчева изпрати писма до министъра на образованието проф. Георги Вълчев, министъра на туризма д-р Илин Димитров, председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова и председателя на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов.

Сред примерите, които родители споделят, е еднодневна екскурзия от София до село Железница на цена 45 евро на дете. За същата дестинация училище в столичния район "Младост" предлага пътуване срещу 50 евро, без осигурена храна. Други оферти са за 40 евро за екскурзия от населено място близо до София до "Музейко", без включени входна такса и храна, както и 37 евро за пътуване до Перник. Еднодневна екскурзия от София до Рилския манастир достига 60 евро, отново без осигурена храна.

Според прегледа на част от публикуваните от родители оферти за пътувания на разстояние около 25-50 км, при групи от приблизително 45 деца, цената достига средно 45 евро на дете, като в тази сума не влизат храната и входните такси.

Омбудсманът поставя въпроса как се формират тези цени, какви са действителните разходи за организирането на пътуванията и доколко крайните суми са икономически обосновани. В писмото си Делчева обръща внимание, че за много семейства подобни разходи са сериозна финансова тежест, а за някои се превръщат в непреодолима пречка децата им да участват в екскурзиите със своя клас. Още по-трудно е за родителите с две или повече деца. "Ученическите екскурзии не бива да са привилегия и не бива да водят до задълбочаване на неравенствата между децата", подчертава общественият защитник.

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Велислава Делчева настоява четирите институции да изразят становище за възможностите да бъде проверена прозрачността и обосноваността на цените, както и спазването на правилата за защита на потребителите и конкуренцията. Тя очаква и предложения за мерки, които да направят ученическите пътувания по-достъпни, без да се нарушават изискванията за законосъобразно предоставяне на туристически услуги.

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