Велислава Делчева отчита нарастващо недоволство и от ВиК дружествата заради проблеми с инфраструктурата и качеството на питейната вода

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Над 1000 сигнала срещу "Топлофикация София" са постъпили в институцията на омбудсмана, а броят им вероятно ще продължи да расте. Това заяви Велислава Делчева в предаването "Събуди се" по NOVA. По думите ѝ гражданите все по-често се оплакват и от ВиК дружествата заради високите сметки, липсата на необходимата инфраструктура и качеството на питейната вода.

В редица населени места вече се организират подписки срещу проблемите с водоснабдяването. Делчева подчерта, че достъпът до качествена питейна вода е основно право, и призова управляващите да изготвят ясен план с конкретни мерки.

Омбудсманът очаква още жалби срещу "Топлофикация София" на фона на започналите проверки от Столичната община и Министерството на енергетиката. Според нея оповестените от енергийния министър данни показват, че дружеството не изпълнява инвестиционните си и ремонтните си планове.

Столичната община е предвидила изготвянето на анализ за състоянието на топлофикацията. Делчева заяви, че вижда воля за решаване на проблема, но предупреди, че задълженията на дружеството, които надхвърлят милиард, не бива да се прехвърлят върху потребителите.

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При конкретни оплаквания институцията на омбудсмана се обръща към дружеството с искане за проверка. Когато се установи неправилно начислена по-висока сметка за парно, може да се предприемат действия за разрешаване на случая.

Делчева коментира и възможностите за компенсации заради високите цени. Тя припомни, че първоначално бяха обявени помощи за бизнеса, а самата тя предложи намаляване на ДДС за битовите потребители. Правителството все още не е възприело тази идея, но омбудсманът очаква да бъде представен друг механизъм за подкрепа.

По темата за коледните добавки Делчева отново настоя пенсиите поне да достигнат линията на бедност. Тя обърна внимание и на децата с увреждания, над 90% от които според нея продължават да губят част от средствата си, когато ползват лични асистенти.

"Това за мен е абсолютно неприемливо и догодина ще настоявам тази практика да отпадне", заяви омбудсманът.

Делчева коментира и проектобюджета за 2027 г. Според нея в него са включени част от препоръките ѝ, отправени още при обсъждането на бюджета за 2026 г. В същото време институцията продължава да получава сигнали за възнагражденията на служители в държавната администрация, съдебната система, училищата и детските ясли.

Тя изрази притеснение, че в бюджета не е предвидено учителските заплати да достигнат 125% от средната работна заплата, а общите средства за образование не са достатъчни. Омбудсманът съобщи още, че са изпратени запитвания до компетентните институции заради сигналите за високи цени на ученическите екскурзии. Ако не получи отговор в следващите седмици, ще поиска нова проверка.

В разговора беше засегната и темата за насилието над деца и жени. Делчева посочи, че превенцията трябва да започне от семейството и образованието, като децата трябва да бъдат възпитавани да не упражняват насилие над връстниците си, а мъжете - над жените. Според нея държавата трябва да има и ясна политика за реинтеграцията на извършителите в обществото.

В края на интервюто тя призова гражданите да се включат в мотошествието "Домът е обич, а не страх", насрочено за 11:30 ч. в градинката между Софийския университет и парламента. Делчева подчерта, че домът трябва да бъде място за сигурност, а не за страх.

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