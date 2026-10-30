То се въвежда заради ремонтните дейности на тунел "Топли дол" и улеснение на трафика

1377 Снимка: БТА

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Днес и в неделя 1 ноември временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала "Хемус" в участъка между 0 км при изхода на София и пътен възел "Ботевград" (при 47-ми км). Промяната в движението е в сила за часовете от 15:00 до 21:00 ч., съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Органичението се въвежда заради ремонтните дейности на тунел "Топли дол" и улеснение на трафика.

По време на ограничението в петък алтернативният маршрут за моторни превозни средства над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще е през прохода "Петрохан". Същият обходен маршрут ще може да се ползва и в неделя за тежкотоварни камиони, пътуващи към София.

В случай, че интензивността намалее "Пътна полиция" ще започне пропускане на тежкотоварното движение и по-рано от определения краен срок. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение, повишаване на пропускливостта на трафика и пътната безопасност на всички пътуващи.

За повишаване на безопасността на пътуващите в участъка на ремонта са предвидени още няколко дати, в които ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони.

В понеделник - 2 и 9 ноември, между 7:00 ч. и 9:00 ч., ще бъде спрян трафикът на камиони над 12 тона и в двете посоки.

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В петък - 6 ноември, в интервала от 15:00 ч. до 21:00 ч., ще бъде спряно движението на камионите в посока изход от София.

В неделя - 8 ноември, в периода между 14:00 ч. и 21:00 ч., ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 т., движещи се към София.

От пътната агенция препоръчват камионите над 12 т да не преминават през Искърското дефиле, тъй като трафикът там се осъществява в една лента поради обрушване и укрепване на скални откоси.

Преди почивните дни за Коледа и Нова година, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунел "Топли дол", като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни около 11 януари 2027 г. е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г, допълват от АПИ.

БТА припомня, че на 23 и 25 октомври тежкотоварни камиони бяха пропускани да преминават през прохода Петрохан еднопосочно в определени часове.

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