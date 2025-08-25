Мият и боядисват тунела през нощта, а между пътните възли "Нова Загора" и "Ямбол" от 240-и до 273-и км. ще премахват крайпътна растителност

Временно ще се ограничава от днес през нощта движението в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" за измиване и боядисване на съоръжението. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

От 22:00 ч. на 25 август (понеделник) до 6:00 ч. на 26 август (вторник) ще бъде спряно движението в тръбата за Варна. При изпълнение на дейностите, пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на магистралата при пътна връзка "Витинска река" по път I-1 София - Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. "Ботевград".

През нощта на 27 август (сряда) от 22:00 ч. до 6:00 ч. на 28 август (четвъртък) ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Обходният маршрут в посока столицата ще бъде от п. в. "Ботевград" по път II-17 и път I-1 София - Ботевград и ще продължат по магистралата при п. в. "Витинска река".

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб, за да не се затруднява пътуването.

От днес до четвъртък следващата седмица в сливенския участък на автомагистрала "Тракия" временно се променя и организацията на движение между пътните възли "Нова Загора" и "Ямбол" от 240-и до 273-и км., заради премахване на крайпътна растителност съобщават от Агенция пътна инфраструктура.

Премахването ще стане поетапно в двете посоки София и Бургас. В понеделник, за да не се затруднява трафикът, ще се работи между 12.00 ч. и 17.00 ч., а в останалите дни от 07.00 ч. до 17.00 ч. В отсечката между 250-и и 260-и км на магистралата, в платното за София, ще се почистват канавките. Дейностите ще се извършват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техника.

Трафикът в двете посоки ще преминава без ограничения в активната и скоростната лента.

От АПИ апелират шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

