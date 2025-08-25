Временно ще се ограничава от днес през нощта движението в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" за измиване и боядисване на съоръжението. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

Тревожно, но факт: Само една трета от пътищата у нас в добро състояние през 2024 г.
Виж още Тревожно, но факт: Само една трета от пътищата у нас в добро състояние през 2024 г.

От 22:00 ч. на 25 август (понеделник) до 6:00 ч. на 26 август (вторник) ще бъде спряно движението в тръбата за Варна. При изпълнение на дейностите, пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на магистралата при пътна връзка "Витинска река" по път I-1 София - Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. "Ботевград".

През нощта на 27 август (сряда) от 22:00 ч. до 6:00 ч. на 28 август (четвъртък) ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Обходният маршрут в посока столицата ще бъде от п. в. "Ботевград" по път II-17 и път I-1 София - Ботевград и ще продължат по магистралата при п. в. "Витинска река".

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб, за да не се затруднява пътуването.

От днес до четвъртък следващата седмица в сливенския участък на автомагистрала "Тракия" временно се променя и организацията на движение между пътните възли "Нова Загора" и "Ямбол" от 240-и до 273-и км., заради премахване на крайпътна растителност съобщават от Агенция пътна инфраструктура.

Премахването ще стане поетапно в двете посоки София и Бургас. В понеделник, за да не се затруднява трафикът, ще се работи между 12.00 ч. и 17.00 ч., а в останалите дни от 07.00 ч. до 17.00 ч.  В отсечката между 250-и и 260-и км на магистралата, в платното за София, ще се почистват канавките.  Дейностите ще се извършват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техника.

Трафикът в двете посоки ще преминава без ограничения в активната и скоростната лента.

От АПИ апелират шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

 

ИЗБРАНО
Какво попречи на "И просто ей така..." да повтори успеха на "Сексът и градът"? Лайф
Какво попречи на "И просто ей така..." да повтори успеха на "Сексът и градът"?
3538
Бляскаво: Шарапова бе въведена в Залата на славата от най-голямата й съперничка (Видео) Корнер
Бляскаво: Шарапова бе въведена в Залата на славата от най-голямата й съперничка (Видео)
7386
Пощенски служби от цял свят спират доставките до САЩ Бизнес
Пощенски служби от цял свят спират доставките до САЩ
4590
Проблем с наземните системи отложи тестовия полет на мегаракетата "Старшип" IT
Проблем с наземните системи отложи тестовия полет на мегаракетата "Старшип"
1425
Как Мечо Пух открадна детството на Кристофър Impressio
Как Мечо Пух открадна детството на Кристофър
2955
Out of Office: Културни маршрути от Тейт до Берлин – как светът се среща чрез изкуство URBN
Out of Office: Културни маршрути от Тейт до Берлин – как светът се среща чрез изкуство
336
7 странни и забавни неща, които да видите във Виена Trip
7 странни и забавни неща, които да видите във Виена
2142
Рулца от печени патладжани с доматен сос Вкусотии
Рулца от печени патладжани с доматен сос
185
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите? Zodiac
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите?
376