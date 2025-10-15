Снимка: iStock by Getty Images
Одобрявате ли забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години? | Днес.dir.bg
17-11-2017 20-11-2018
Е-Референдум
Одобрявате ли забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години?
още
Общество
От рубрикатаОще
Последни
НАЙ
Всички най-четени
Всички най-коментирани
Алек Болдуин успокои феновете си, че е добре след катастрофата в Ню Йорк
Историческо: Български екипаж стана европейски шампион по ветроходство в клас IRC2
Брюксел най-после смята да въведе стратегия за електрификация
Intel влиза в нов етап на преструктуриране след напускането на ключов мениджър
Марта Джурина: Привлича ме способността на светлината да "мисли" - да реагира и създава собствена образност
Томас Хедъруик: Радикално по-човешкият град
Индексът на Henley&Partners определи "най-мощните" паспорти в света, американският изпада от Топ 10 за първи път
Alfa Romeo Tonale получи подобрения в управлението и двигателите
Алек Болдуин успокои феновете си, че е добре след катастрофата в Ню Йорк
Обрат! Хю Джакман и Дебора-Лий Фърнес са готови за помирение
Европейската комисия наложи глоби за над 157 млн. евро на Gucci, Chloé и Loewe
Рак на панкреаса погуби легендата на соул музиката Д'Анджело
Как биографичният филм за Майкъл Джексън ще повлияе на неговите наследници?
Стройните крака на Ейми Шумър подлудиха феновете й
Протеже на Пи Диди с предупреждение към младите таланти в музикалната индустрия
Това ли е жената, заради която Кийт Ърбан заряза Никол Кидман?
Историческо: Български екипаж стана европейски шампион по ветроходство в клас IRC2
Световният шампион Карлос Насар на крака при Пеевски
Почина една от емблемите на ЦСКА - Иван Зафиров
Край на сезона? Григор Димитров отказа още един турнир
Кобрата трябва да защитава титлата си срещу 20-годишен майстор на нокаута
Празни трибуни за "софийския" Апоел във Валенсия, Барса прегази Макаби
Гаф на БФС: Не почете покойната легенда Добромир Жечев
УЕФА сменя системата на квалификациите за националните отбори
Брюксел най-после смята да въведе стратегия за електрификация
КНСБ: Предстои най-трудният бюджет за последните 30 години - не е време за избори
Парите в обращение - най-малко от 4 години насам
Инфлацията ускори темпо и достигна двегодишен връх
Италия търси 4,5 млрд. евро от банките за държавния бюджет
САЩ удариха мащабна криптосхема, конфискуваха биткойни за $14 млрд.
Любомир Дацов: Политическите трусове не застрашават влизането ни в еврозоната
Цените на петрола падат заради опасения от излишък и напрежение между САЩ и Китай
Intel влиза в нов етап на преструктуриране след напускането на ключов мениджър
Samsung с най-висока печалба от три години насам
Най-близката извънземна цивилизация може да е на 33 хиляди светлинни години от нас
Microsoft спира поддръжката на Windows 10. Има ли какво да направим?
ЕС прави "фабрика" за изкуствен интелект в Северна Македония
Напълно безпилотен: Black Hawk се отказва от пилотската кабина
"Джеймс Уеб" може би е открил "тъмна звезда", захранвана от тъмна материя
Покажете документите си: Интернет става все по-малко свободен
Марта Джурина: Привлича ме способността на светлината да "мисли" - да реагира и създава собствена образност
Симфониета Видин участва в международен музикален фестивал с четири концерта
"Автопортрет" от Станислав Памукчиев
Отбелязваме 120 години от рождението на проф. Христо Бръмбаров
Георги Миленов отвежда керамиката "отвъд света" в новата си изложба в София
Художничката Диана Дезир изгражда "Небесен град" в София
Покровителката на артхаус киното Тоби Толбът е починала на 96-годишна възраст
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано"
Томас Хедъруик: Радикално по-човешкият град
Париж без коли. Улици, пълни с живот
Малката пекарна, която победи алгоритъма: Мини канелени рулца, макси опашки
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново
#URBN чете: Стените, които ни сънуват
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии
Индексът на Henley&Partners определи "най-мощните" паспорти в света, американският изпада от Топ 10 за първи път
Защо Свети Стефан е задължителна дестинация в Черна гора
Наистина ли Айфеловата кула ще бъде разрушена догодина? Истината зад паниката в социалните мрежи
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция
Библиотека, посветена на Теодор Рузвелт, отваря врати за посетители
Тайното съкровище: Средновековно крайбрежно градче е най-подценената европейска дестинация
Гърция скоро може да въведе такса за еднодневните туристи
Защо използването на ChatGPT за планиране на почивка е грешно и излиза по-скъпо?
Alfa Romeo Tonale получи подобрения в управлението и двигателите
Mercedes-Benz се завръща към златния век на автомобилния дизайн
Citroen мотивира потребителите да изберат електрически автомобил
Opel показа Mokka GSE Rally и Mokka GSE на пистата „Лаузицринг“
DS N°8 изминава над 450 км по магистрала без допълнително зареждане
Китайската марка Zeekr дебютира и в България
Suzuki ще покаже градски коли от бъдещото и мотоциклети в Токио
Hyundai затвърждава лидерството си на пазара на електромобили в България
Pathologic 3 ще излезе през 2026 година, а не както бе обещано — през 2025
FSR 4 тръгна на по-старите Radeon, но с компромиси в качеството и производителността
Мрачната и насилствена PIGFACE е дело само на един човек
Steam Next Fest се завръща с десетки демота
Създателят на Clair Obscur: Expedition 33 разкри коя е любимата му игра за 2025 г.
Steam постави нов рекорд за онлайн активност след премиерата на Battlefield 6
Втората част на филма по Minecraft вече е в производство – излиза през юли 2027 година
MachineGames отбелязва 15 години с голямо обновление за Indiana Jones and the Great Circle
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school?
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври?
Кои най-добри приятели са и най-токсични?
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент?
Пътна обстановка
Високите емисии на метан в Нова Зеландия създават лош прецедент
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли
Пътна обстановка
Силен вятър ще има в съботния ден
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни
В Антарктика се наблюдават климатични промени като тези в Гренландия, показва проучване
Военен се прибира вечерта и крещи...
Една жена отсъствала от дома си няколко дни...
Една блондинка хванала златната рибка...
Три предприятия се карат за мен и всяко казва: "Вземи го ти!"
Слонче, зайче и мишка решили да се самоубиват...
Две пловдивски мутри решават кръстословица...
В горещ летен ден две блондинки се срещат....
Чаша ракия на всеки час...
Trip