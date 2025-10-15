#Кабинетът "Желязков"

15.10.25

Одобрявате ли забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години?

Е-Референдум

Одобрявате ли забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години?

15.10.25 | 140 гласа
Снимка: iStock by Getty Images

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев постави начало на дискусия за въвеждане на забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години. Според него има достатъчно доказателства за вредното им влияние върху малолетните.

Преди седмица премиерката на Дания Метте Фредериксен обяви, че правителството ще предложи забрана на някои социални мрежи за деца и младежи под 15-годишна възраст.

Вълчев иска забрана на социалните мрежи за деца под 15 години
Виж още Вълчев иска забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Австралия стана една от първите страни, регулиращи използването на социалните мрежи, след като в края на миналата година парламентът ѝ прие закон, забраняващ социалните мрежи като "ТикТок", "Екс", "Фейсбук" и "Инстаграм" за лица под 16-годишна възраст.

През юни Гърция предложи да се определи възраст за цифрово пълнолетие в целия ЕС, под която децата няма да могат да имат достъп до социалните мрежи без родителско съгласие.

В края на миналата година Албания обяви едногодишна забрана на ТикТок заради убийството на тийнейджър.

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ:

Одобрявате ли забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години?

