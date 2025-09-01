От местната ВиК съобщиха, че според последните данни количествата, постъпващи от ВГ "Черни Осъм" и от регионалните водоизточници са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването

Частично бедствено положение е обявено на територията на област Плевен заради безводието. Това се посочва в съобщение от пресцентъра на Областна администрация - Плевен. Оттам допълват, че от кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия днес са постъпили искания до областния управител за обявяване на частично бедствено положение.

Във връзка с ниските налични количества вода, създалата се кризисна ситуация налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана вода на болничните заведения, детските градини, училищата, социални услуги и други, допълват от областната управа.

Съгласно издадената от днес заповед на областния управител Николай Абрашев от 00:00 часа на 2 септември се въвежда режим "бедствено положение", за срок от седем дни, на територията с граници на бедствено положение в зоната на следните населени места: в община Плевен за град Плевен, селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово и Къшин; за община Долна Митрополия - в градовете Долна Митрополия и Тръстеник, за селата Биволаре и Победа.

Областният управител ще продължи да изисква доклади на ежеседмична база за изпълнението на набелязаните мерки за подобряване на водоснабдяването от ръководителя на секция "Планиране" - кмета на община Плевен Валентин Христов и на секция "Операции" - инж. Климент Тодоров, управител на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Плевен към Областния кризисен щаб, съобщава БТА.

По-рано днес от ВиК - Плевен съобщиха, че според последните данни водните количества, постъпващи от Водоснабдителна група (ВГ) "Черни Осъм" и от регионалните водоизточници, продължават да са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и част от областта.

Те допълват, че водоподаването на Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено днес от 19:00 до 22:00 часа. С цел да се акумулира вода за следващия ден от 22:00 часа тази вечер до 06:00 часа сутринта водоснабдяването ще бъде преустановено.

Утре вода към потребителите от посочените населени места ще се подава от 06:00 до 09:00 часа.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от ВГ "Черни Осъм" - Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, водоснабдяването ще се възстанови от 20:00 до 23:00 часа днес. То да бъде спряно от 23:00 до 07:00 часа.

В утрешния ден водата в тези села ще бъде възстановена от 07:00 до 10:00 часа.

Водните количества, постъпили във водопроводната система на отделните селища, достигат до потребителите според техническите възможности на водопреносната мрежа и инфраструктура, подчертават от ВиК-Плевен.

В сградата на Община Плевен по-рано днес се състоя среща с директори на училища и ръководството на местната администрация във връзка с предстоящия старт на учебната година в условията на воден режим.

