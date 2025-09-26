Всички елементи от Паметника на съветската армия са налице, в изряден вид, опаковани по надлежния ред и непокътнати. Това се казва в официално съобщение на областния управител на София Стефан Арсов във връзка с информацията на "24 часа", че части от демонтирания преди почти две години монумент са изчезнали от бивш склад на разформироватата Гражданска защита в софийското село Лозен. 

Паметници под прицел

"Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от Паметника на Съветската армия е запазен, в сигурни ръце и под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и изрядна координация, за да може сигурността да е гарантирана. Няма място за притеснения - елементите от паметника са непокътнати", заяви областният управител.

Стефан Арсов информира, че на 25 септември около 5:20 часа е направен опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия, които в момента се съхраняват в Лозен.

"Благодарение на бързата реакция на охранителната фирма и своевременните действия на органите на реда, опитът е осуетен веднага и всички части на паметника са непокътнати", се посочва още в съобщението на областната администрация.

В официален доклад до областния управител е записано, че дежурните охранители са забелязали нередността веднага и са предотвратили кражбата, като са сигнализирали на телефон 112 и на Областната администрация. На място незабавно са предприети действия от органите на МВР, извършен е оглед с участието на полицията, представители на администрацията и охранителната фирма.

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) вече е образувала досъдебно производство. По техни данни извършителят е установен.

Той ще поеме последиците от незаконното си деяние, категоричен е Стефан Арсов.

Областната администрация София ще продължи да следи за опазването на поверените ѝ движими и недвижими вещи, и ще предприема всички необходими мерки за тяхната защита, допълват от областната управа.

