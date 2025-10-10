Днес ще бъде сформирана комисия от инженери да даде официално становище за състоянието на съоръжението, съобщи кметът на Русе Пенчо Милков

579 Снимка: facebook.com/MilkovPencho

Няма увеличение на свлачището на стената на езерото в Николово спрямо вчера, съобщи кметът на Русе Пенчо Милков във фейсбук.

Снощи той обяви бедствено положение и незабавна евакуация на селото заради опасност от наводнение при скъсване на язовирната стена.

Тази сутрин кметът съобщи, че поставените маркери и пиезометри показват намаляване на влагата в стената, както от страната на язовира, така и от страната на селото. "Това е добър знак и означава, че и рискът за хората намалява", обясни Милков.

Днес той ще сформира комисия от инженери, която да даде официално становище за състоянието на съоръжението.

През нощта екипите на пожарната са работили непрекъснато, изпомпвайки значителни количества вода с хидропомпени агрегати.

Причина за свличането, според експертите, са обилните валежи през последните дни, посочи кметът. В Русе са паднали около 190 литра на кв. м, което е довело до активиране на свлачищния процес.

От предвидените за евакуация около 1000 души от Николово, 60 са подписали декларации за отказ. Всички останали са напуснали домовете си своевременно. Осигурена е била организация за транспорт и места за настаняване, но повечето хора са избрали да отседнат при свои близки.

