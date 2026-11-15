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С редица прояви в страната беше отбелязан Световният ден за възпоменание на жертвите на катастрофи. По данни на Асоциацията за защита на пострадалите при катастрофи от началото на годината към днешния ден при ПТП са загинали 435 души, а над 7400 са ранени. За този период са регистрирани 5967 пътни произшествия.

В навечерието на събитията, които трябваше да заострят вниманието върху безопасността на движението, смъртта си на пътя намериха едно дете и двама младежи - на 14,18 и 19 години, които се блъснаха фатално в дърво на пътя Добрич - Балчик, а неколцина други млади мъже се забиха в стълбове с несъобразена скорост и след употреба на алкохол във Варна и Разград. Друг пострадал се бори за живота си в реанимацията след бясно каране по варненските улици и разцепена на две мощна кола.

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От Българска асоциация на пострадали при катастрофи застанаха на изхода на София, в началото на магистрала "Тракия", с обърнати български знамена, за да обърнат вниманието на институциите върху войната на пътя и да изразят своята тревога.

От Сдружение "Ангели на пътя" проведоха открити уроци по пътна безопасност в София и Стара Загора.

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В тях участваха освен родителите на загинали деца, екипи на БЧК, на пожарната и полицията, които показваха на малчуганите как се действа при тежка катастрофа, как всички участници в движението трябва да са отговорни и колко ценен е човешкия живот.

Снимка: Сдружение "Ангели на пътя"

Имаше демонстрации на първа помощ, както и тренажор, който показа как се преобръща колата при катастрофа.

Снимка: БТА

"Днес беше от онези дни, в които още веднъж си даваме сметка защо продължаваме. Защо намираме сили да ставаме, да говорим, да организираме, да се борим и да не се отказваме, дори когато болката е по-голяма от всичко", заявиха от сдружението "Ангели на пътя" и благодариха на всички замесени.

Снимка: БТА

"Благодарим за подкрепата и съдействието, за доверието и за това, че заедно превърнахме днешния ден в нещо повече от събитие. Превърнахме го в послание! Нашата огромна благодарност е и към Българската православна църква и Негово Светейшество Българския патриарх Даниил за духовната подкрепа и съпричастността към паметта на загиналите", посочиха още от организацията в пост във "Фейсбук".

Снимка: БТА

Патриархът отслужи заупокойна молитва в памет загиналите при катастрофи в Южния парк по инициатива именно на "Ангели на пътя" с участието на Главна дирекция "Национална полиция", съобщиха от МВР. Инициативата "Предай нататък - мама, татко и аз" бе посветена на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Снимка: МВР

"Преди да се качим в автомобила, трябва да се подготвим и да проверим изправността му. Когато седнем зад волана, трябва да се съсредоточим и да бъдем толерантни, а при пресичане - да внимаваме", обърна се към присъстващите деца и родители патриарх Даниил.

Снимка: БТА

Той подчерта, че не всичко на пътя зависи от нас, но отговорното поведение на всеки участник в движението може да предотврати много трагедии. Патриархът призова присъстващите да сведат глави в памет на загиналите и да не забравят, че зад всяка пътна трагедия стоят човешки съдби, почернени семейства и несбъднати мечти, цитира го БТА.

Снимка: Сдружение "Ангели на пътя"

Пред сградата на Община Стара Загора пък се проведе демонстрации със симулатори за челен удар и преобръщане на автомобил, като организтори са местната администрация и Международният младежки център в града в сътрудничество с майка на загинало момиче, която е част от сдружението "Ангели на пътя".

Снимка: Сдружение "Ангели на пътя"

Възпоменателна инициатива в памет на жертвите на пътнотранспортни произшествия се състоя и във Враца, където ученици преминаха в шествие в центъра на града.

Децата носеха големи плакати с увеличени снимки от тежки катастрофи и надпис "Намали скоростта!". По време на възпоменателната проява бяха запалени свещи, поставени върху пешеходна пътека - в памет на жертвите от региона, загубили живота си по пътищата.

Снимка: БТА

Несъобразената скорост остава основната причина за катастрофите във Врачанско, показва статистиката на Областната дирекция на МВР във Враца за първите десет месеца на годината. От началото на януари до края на октомври в областта са регистрирани 677 пътнотранспортни произшествия (ПТП), от които 160 тежки. При катастрофите са загинали 16 души, а 213 са ранени, съобщи началникът на сектор "Охранителна полиция" в града Янко Харалампиев по време на възпоменателното шествие. В сравнение със същия период на миналата година загиналите са с четирима повече, а ранените - с шестима.

Снимка: БТА

"Ако на фона на общата статистика това са някакви числа, то за едно семейство загубата на близък или роднина не може да бъде измерена в проценти", каза полицаят.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.