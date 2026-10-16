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Сканирането на протоколи се случва бързо заради по-нови и иновативни скенери, каза говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова преди журналисти след публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., направено от "Информационно обслужване" АД.

Президентски избори 2026

Балова допълни, че най-голямото притеснение на членовете на РИК е било по повод сканирането и изрази мнение, че няма да има затруднение при процеса, предава БТА.

Тя добави, че сканирането се прилага на всички протоколи, за да могат да бъдат публични.

Тя обясни, че когато членове на секционните избирателни комисии отиват да се отчетат пред РИК, следва да минат през пунктовете на "Информационно обслужване", за да се разчетат флашките и да се сканират съответните протоколи в отделните секции - независими дали са с машинно или хартиено гласуване.

В РИК ще има изчислителен пункт на "Информационно обслужване" и оттам ще минават тримата членове на всяка СИК, уточни Балова.

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