Още части на столицата са без топлоподаване заради аварии, сочи справка на интернет страницата на "Топлофикация София". Очакваното възстановяване на услугата е насрочено за 9 ноември, уточняват от дружеството. Засегнато е Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна".
Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в бл. 16В,20,20А,22,23,24,25,26,32,33,34,35А,35Б, 132А ул. "Одоровци" № 44 и 28 СУ "Алеко Константинов" в "Красна поляна 1" .
В "Гео Милев" са засегнати ул. "Хемус" № 10, ул. "Алеко Богориди" бл.№ 266, ул. "Разлъка" № 5.
Бл. № 24 в "Слатина" също е със спряно топлоподаване.
Без топлоподаване са и бл. 243,244,245,246,247,248,249,250,251 73 СУ "Владислав Граматик" ДГ 7 "Детелина" ул. "Деян Белишки" бл. 1,2,3,4,5,6 ул. "Деян Белишки" № 40–42,46,52,54,56,60,62 бул. "Тодор Каблешков" № 22,24а Център за социална рехабилитация "Благовещение" в "Гоце Делчев".