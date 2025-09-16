Фиктивни фирми предлагат да извозят болния, за да открият близките, че са измамени - без лекар, без оборудване и без касов бон

833 Снимка: iStock by Getty Images

Появи се нова схема за измами, сега при повикване на линейка. Вместо телефонни обаждания, този път схемата минава през стотици интернет страници, които предлагат услуги с частни линейки. На пръв поглед става дума за удобство – бърз транспорт до болница, извънредна помощ при спешни ситуации, превоз на трудноподвижни хора.

Реалността обаче е различна. Зад привидно реални сайтове се крият фирми и лица, които извършват измамата.

По данни от проверки в интернет само в София действат над сто сайта, предлагащи услугата с частни линейки. Хора, които са в нужда, стресирани и объркани, често са първите жертви.

Те търсят спешна помощ или медицински транспорт с частна линейка, обаждат се на посочен телефон и след броени минути пред дома им спира автомобил, често без медицинско оборудване или ако има такова, то представлява кухи кутии и е абсолютно неработещо.

В много случаи лекар липсва изобщо или е със съмнителна квалификация. След като превозът бъде извършен, идва и шокът.

За кратко разстояние и без предоставяне на каквито и да е документи от пациентите се искат суми от 300 до 1000 лева. Пари, които възрастните хора вадят буквално от скривалища, защото се страхуват, че в противен случай няма да получат помощ.

Най-тежкият удар идва по-късно, когато близките или самите пострадали осъзнават, че са попаднали в измамна схема. Без касов бон, фактура или друг документ те няма как да докажат пред институциите, че изобщо е имало извършена услуга, камо ли че са били измамени. Така измамниците остават ненаказани.

Тук стои и друг сериозен въпрос – частните линейки нямат право да извършват спешна помощ и не са подготвени за това.

Често се случва хора да викат частни линейки, защото се налага да чакат прекалено дълго държавните. Но отново попадат на измама. Освен, че е незаконно, но читателя ще каже, да има е животоспасяващо, но сигурни ли сте, след като няма оборудване и няма квалифицирани лекари.

Вече няколко случая, които се откриват в интернет, разказват за хора, които са починали в такива линейки. И отново няма от кого да се търси отговорност, защото фирмата е фиктивна, лицата се неоткриваеми на адреса. Дали си заслужава да подложим под риск близките си

Докато едни компании работят в сивия сектор, има и примери за обратното – за професионализъм и прозрачност.

Проучвания показват, че сред множеството фирми в столицата само "Частни линейки ЕНА Първа помощ" се открояват като сигурен доставчик.

Компанията, позната с краткия номер ЕНА1111, оперира не само в София, а на територията на цяла България и дори извън границите на страната.

Скрийншот: Частни линейки ЕНА

За разлика от нелегалните практики, частни линейки ЕНА са напълно оборудвани и регистрирани съгласно закона. Те отговарят на всички технически изисквания, притежават необходимите разрешителни и работят при строго спазване на нормативната уредба.

Компанията разполага с международен лиценз за превоз на пътници, регистрация в РЗИ, както и с международно признати стандарти за качество и безопасност. Това гарантира, че пациентите получават професионална грижа и сигурен транспорт, а не поредната измамна услуга. Виждаме също така че частни линейки ЕНА са най-добрите и най-големите частни линейки, имайки 25-годишен опит и разполагат с над 120 линейки. При тях можете да разчитате и на опитни медицински екипи.

Историите на измамените хора ясно показват, че контролът върху частните линейки е повече от наложителен.

Докато обаче институциите се бавят, отговорността остава в ръцете на самите граждани. Те трябва внимателно да проверяват на кого се доверяват, защото изборът на измамна услуга може да струва не само пари, но и живота и здравето на близките. А когато живота и здравето са на първо място, доверие заслужават само онези компании, които работят прозрачно, законосъобразно и с доказан професионализъм.

