Броят на заразените нараства с 30% на седмична база, но не се откриват нови или по-различни варианти, които биха довели до по-тежко протичане на заболяването, заяви проф. Кантарджиев

5707 Снимка: iStock

Нова вълна на Covid-19 - пикът се очаква в края на месец септември, обяви Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Броят на заразените нараства с 30% на седмична база и ще се удвои в края на този месец.

Според НЦЗПБ макар официалният брой да е нисък, той служи като сигурен индикатор за тенденцията, тъй като много хора не се изследват или използват домашни тестове, които не влизат в статистиката. В Европа увеличението на заразените с Covid-19 е дори с близо 50% - от 22 000 случая за юли на 35 000 за август, сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести.

По думите на проф. Тодор Кантарджиев, епидемиолог и бивш директор на НЦЗПБ, място за паника обаче няма. Към момента случаите на заразени с Covid-19 са 128 - със 7 повече от миналата седмица. От началото на годината са регистрирани 810 случая, което е с 10 пъти по-малко от заразените за същия период миналата година.

"На 5 септември излезе анализ на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм. В сравнение с миналата година нито са повече случаите в спешните отделения, нито смъртните случаи са повече. Положението не е така опасно, както се представя", заявява проф. Кантарджиев пред Lege Artis, цитиран от БНР.

"След пандемията имаме наблюдения, че в началото на пролетта и в края на есента имаме увеличаване на случаите на Covid-19. Според данни на Европейския център не се откриват нови или по-различни варианти, които биха довели до по-тежко протичане на заболяването или до затруднение в предпазването с ваксини. Положението е медицински контролирано", казва още професорът.

Хората с тежки имунни дефицити, хората в напреднала възраст и тези, склонни към белодробни заболявания, е добре да обсъдят с личен лекар профилактична реваксинация, препоръчва проф. Кантарджиев.

Заболяването протича кратко и леко. Доста пациенти търсят лекарска помощ по повод остра болка в гърлото, и то от едната страна. Лимон със сода е най-бързото средство за преборване на гърлобола. Ако не се вземат мерки на време, може да бъдат засегнати и други органи. Респираторните заболявания започват от носоглътката и продължават към белия дроб.

Covid-19 може да причини пневмония, но проф. Кантарджиев пояснява: "Това не са симптомите от преди 4 години, когато на десетия ден от началото на инфекцията очаквахме тежка развръзка."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.