390 Снимка: БТА

Протестиращи се събраха за втори ден пред централата на "ДПС - Ново начало" на ул. "Врабча" 23 в София. Недоволството им е под наслов "За свободна България - без Пеевски, Борисов и мафията". Събитието е организирано от сдружение БОЕЦ.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

На мястото има засилено полицейско присъствие. Гражданите, дошли на протеста, носят българското и европейското знаме.

Преди да започне протестът, който беше обявен в 18:30 ч., няколко от членовете на БОЕЦ се опитаха да заличат със черен спрей надписа "ДПС - Ново начало". Те обаче бяха отблъснати от намиращите се на мястото екипи на полицията, предаде БНР.

Председателят на БОЕЦ Георги Георгиев призова всеки, който види надписите, да ги заличава, все едно са свастики.

"Не да го боядисаме, да го заличим този маркер на мафията, така както през деветдесетте години мафията с ония стикери - СИК и ВИС, си маркираше своите владения. Сега по същия начин мафията се маркира новите владения със снимките там, в кабинета по знамената и ето с тези надписи. Тази наша българска държавна сграда е част от българската държава, не на мафията", добави той.

Георгиев добави, че днес се е провела среща с други обществени организации и партии, за да се координират действията.

"Не е по силите никому да се пребори с това зло. Още днес разширяваме формата за национално обединение срещу мафията. Консолидираме енергията, фокусираме енергията, ескалираме действията си. Следващият път трябва да сме още едно ниво нагоре в твърдост на нашите действия", каза още председателят на БОЕЦ.

Снимка: Bulphoto

От движението обявиха, че оттук нататък протестните им действия ще продължат с изненадващи акции, а повече за действията си ще съобщят в неделя.

Снимка: Bulphoto

Вчера протестиращите настояха за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев от ареста и за отмяна на решението на Министерския съвет, с което се предоставя сградата на ул. "Врабча" 23 на "ДПС - Ново начало".

Снимка: Bulphoto

Те блокираха движението по бул. "Васил Левски" и кръговото кръстовище около паметника на Апостола.

Снимка: Bulphoto

Освен това има искания за оставка на вътрешния министър и недопускане на избор на главен прокурор.

Снимка: БТА

