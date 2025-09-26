Нов протест на БОЕЦ пред централата на ДПС-НН, надраскаха със спрей емблемата (снимки)
Председателят на сдружението Георги Георгиев призова всеки, който види надписите, да ги заличава, все едно са свастики
Протестиращи се събраха за втори ден пред централата на "ДПС - Ново начало" на ул. "Врабча" 23 в София. Недоволството им е под наслов "За свободна България - без Пеевски, Борисов и мафията". Събитието е организирано от сдружение БОЕЦ.
Протести
На мястото има засилено полицейско присъствие. Гражданите, дошли на протеста, носят българското и европейското знаме.
Преди да започне протестът, който беше обявен в 18:30 ч., няколко от членовете на БОЕЦ се опитаха да заличат със черен спрей надписа "ДПС - Ново начало". Те обаче бяха отблъснати от намиращите се на мястото екипи на полицията, предаде БНР.
Председателят на БОЕЦ Георги Георгиев призова всеки, който види надписите, да ги заличава, все едно са свастики.
"Не да го боядисаме, да го заличим този маркер на мафията, така както през деветдесетте години мафията с ония стикери - СИК и ВИС, си маркираше своите владения. Сега по същия начин мафията се маркира новите владения със снимките там, в кабинета по знамената и ето с тези надписи. Тази наша българска държавна сграда е част от българската държава, не на мафията", добави той.
Георгиев добави, че днес се е провела среща с други обществени организации и партии, за да се координират действията.
"Не е по силите никому да се пребори с това зло. Още днес разширяваме формата за национално обединение срещу мафията. Консолидираме енергията, фокусираме енергията, ескалираме действията си. Следващият път трябва да сме още едно ниво нагоре в твърдост на нашите действия", каза още председателят на БОЕЦ.
От движението обявиха, че оттук нататък протестните им действия ще продължат с изненадващи акции, а повече за действията си ще съобщят в неделя.
Вчера протестиращите настояха за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев от ареста и за отмяна на решението на Министерския съвет, с което се предоставя сградата на ул. "Врабча" 23 на "ДПС - Ново начало".
Те блокираха движението по бул. "Васил Левски" и кръговото кръстовище около паметника на Апостола.
Освен това има искания за оставка на вътрешния министър и недопускане на избор на главен прокурор.