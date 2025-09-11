Нивото на Дунав при Лом продължава бавно да спада и днес са измерени 84 сантиметра над морското равнище, което е с 1 сантиметър по-ниско от вчера, съобщиха от местната община.

Заради маловодието по бреговете на голямата река са се показали големи ивици земя, а водата се е отдръпнала далече от защитните диги. В средата на реката на места са се показали острови, които рядко се виждат и са характерни за много ниски нива на Дунав.

Понтоните по брега на Дунав в Лом са паднали много ниско и слизането в тях по стръмни мостове е рисковано. С цел избягване на плитчините, в реката са поставени обозначителни знаци, които указват откъде точно трябва да минат корабите, за да не заседнат, пише БТА.

Фериботът Оряхово - Бекет временно спира заради спадналото ниво на Дунав
От община Лом припомниха, че най-високото ниво на Дунав в града е измерено на 23 април 2006 година - 978 сантиметра над морското равнище. Тогава реката наводни части от крайречните квартали, но благодарение на изградените временни диги не заля центъра на Лом. В следващите години край града беше изградена висока стена, която да осигурява защита до нива от около 10 метра над морското равнище. В последните години обаче заради по-малките като количество валежи нивото на Дунав не се е покачвало значително и голямата река не е застрашавала Лом и района.

